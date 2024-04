La frana di Collina Parioli diventerà maggiorenne. Per i lavori non se ne parla prima di fine 2025

C'è ancora molto da attendere prima di vedere completamente messa in sicurezza la Collina dei Parioli, il "montarozzo" delimitato da viale Tiziano, via Jacovacci, viale delle Belle Arti e viale Bruno Buozzi, franato ormai nel lontano 2007. Ad agosto 2022 in una commissione capitolina era stato annunciato lo stanziamento di circa 8 milioni di euro, fondi comunali, per l'intervento. A distanza di 20 mesi si attende l'ok della giunta all'indirizzo di progettazione per accendere il mutuo e procedere alla gara.

A che punto è la messa in sicurezza di Collina Parioli

Le ultime notizie relative alla messa in sicurezza della Collina Parioli, franata 17 anni fa, sono arrivate nel corso di una breve commissione Lavori Pubblici presieduta dal dem Antonio Stampete. A fornirle è Maurizio Allevi, geologo dell'ufficio Dissesto Idrogeologico del Csimu: "A fine marzo abbiamo predisposto il documento di indirizzo alla progettazione - spiega - lo abbiamo inviato in giunta per l'approvazione, necessaria all'attivazione del mutuo con il quale si coprirà l'intero importo, quindi 7 milioni e 300mila euro per i lavori e il resto per la progettazione, arrivando a quasi 8 milioni di euro a bilancio. E' un progetto complesso, si andrà sicuramente sopra soglia quindi non ci sarà affidamento diretto. La nostra speranza è di poterci affidare anche a strutture scientifiche accademiche, con opere geotecniche non banali. La gara sarà aperta, con criteri che ci aiutino a trovare un operatore di progettazione all'altezza".

Cosa prevede l'intervento

L'intervento di messa in sicurezza coinvolgerà via San Valentino e via Jacovacci, oltre a viale Tiziano dove dal 2007, quando ci fu lo smottamento all'altezza di Villa Balestra, sono stati installati dei jersey che impediscono il passaggio dei pedoni e riducono la carreggiata. Come spiegavamo già a febbraio 2022, ciò che è previsto che si faccia è stabilizzare i tre versanti (viale Tiziano, via Jacovacci, viale Buozzi), realizzando opere di ingegneria abbinate ad un sistema antierosivo con stuoia biodegradabile e idrosemina per la protezione dei versanti. In tal modo la vegetazione potrà crescere anche su superfici scoscese, rafforzando il terreno. Ci saranno poi opere di regimazione delle acque meteoriche, per regolamentarle, lungo il versante di viale Tiziano e il tratto iniziale di via Jacovacci.

Nessun cantiere prima del 2025

Le tempistiche, però, sono ancora difficili da immaginare. Come ha risposto Allevi interpellato dalla consigliera capitolina Carla Fermariello - che in sede di discussione del bilancio di assestamento, a suo tempo, ha spinto per l'inserimento di fondi sufficienti per la messa in sicurezza - è ipotizzabile che tra progettazione e gara ci vorrà almeno un anno. I lavori, quindi, non inizieranno mai prima di metà 2025. Ma, sottolineiamo, è una data del tutto ipotetica. Potrebbero esserci intoppi che allungherebbero i tempi. Una cosa è certa: la frana di Collina Parioli diventerà maggiorenne, come anche i jersey di viale Tiziano che ne ricordano, ogni giorno, l'avvenimento. E ogni volta che una bomba d'acqua si abbatte sulla Capitale, ai Parioli tremano.