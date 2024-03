Dalla Regione Lazio 100mila euro per il centro giovanile dei Parioli

Il centro giovanile di via Aldrovandi ai Parioli beneficia di un finanziamento di 100mila euro per concludere il suo lancio nel territorio. Il municipio II ha appena accettato il fondo messo a disposizione dal bando "Lazio Aggrega", al quale ha partecipato - arrivando primo - ormai diversi mesi fa.

L'obiettivo, dichiarato dall'assessore alle politiche sociali Gianluca Bogino, è quello di abbattere le barriere architettoniche, realizzare una sala di registrazione, un palco all'interno del giardino, strumentazione per l'audiovisivo, corsi ed eventi. "Un altro passo importante per la realizzazione di uno spazio di aggregazione vero e funzionale dedicato ai ragazzi, che possano vivere e condurre in piena autogestione" le parole di Bogino.

Il centro giovanile, il cui regolamento verrà approvato a breve in consiglio municipale, è stato aperto nei locali di via Aldrovandi 12, dopo i lavori di ristrutturazione effettuati tra ottobre e novembre 2022. I locali, dedicati a giovani dai 14 ai 17 anni del territorio, si compongono di un'aula studio, un'area ludica con ping pong, biliardini e giochi da tavolo, una sala computer dove cimentarsi con videoscrittura, grafica digitale e montaggio. Poi un salone polivalente e un'area esterna per attività come eventi musicali, proiezioni e laboratori artistici. Oltre ai 100mila euro in arrivo dalla Regione, sul tavolo vengono aggiunti 20mila euro di risorse municipali.