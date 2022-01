Villaggio Olimpico, pulizia notturna dell'Ama: ecco tutte le strade coinvolte

Nella notte tra il 17 e il 18 gennaio squadre Ama hanno proceduto alla pulizia delle strade del Villaggio Olimpico, nell'ambito del piano di pulizia straordinaria lanciato il 2 novembre dal sindaco Roberto Gualtieri.

Come fanno sapere la presidente del Municipio II Francesca Del Bello e l'assessore all'Ambiente e ai Rifiuti, Rosario Fabiano, gli addetti della municipalizzata si sono occupati del lavaggio e dello spazzamento approfondito di tutte le strade e dei marciapiedi, rimuovendo fogliame e spazzatura. L'operazione ha interessato via Belgio, via Olanda, via degli Stati Uniti d'America, via Argentina, viale della XVII Olimpiade, via Cile, via Portogallo, piazza Grecia, via Germania, via Bulgaria, via degli Olimpionici, piazza Jan Palach e via Unione Sovietica.

"Un intervento straordinario che, negli obiettivi del sindaco - si legge in un post di Del Bello - punteremo a rendere ordinario con l’istituzione delle Ama di Municipio. Dopo San Lorenzo e il Villaggio Olimpico procederemo anche sugli altri quartieri del Municipio. Un ringraziamento speciale all’assessora comunale Sabrina Alfonsi, al nostro assessore all’ambiente Rosario Fabiano, alle squadre di AMA, ai responsabili e agli operai, a tutti coloro che stanno facendo un gran lavoro per rendere più vivibile e pulita la città". "Intendiamo mettere a giro periodico - aggiunge Fabiano - questa prassi, che insieme ad una pulizia ordinaria dei luoghi dovrebbe imprimere un nuovo cambio di passo nella cura del nostro Municipio".