Villaggio Olimpico, piove nei palazzi del Comune: "Acqua fino al secondo piano, nessuno interviene"

Pioggia nell'androne delle scale di uno stabile popolare di via Colombia al Villaggio Olimpico. L'edificio, di proprietà del Comune di Roma, è abitato da 45 famiglie, tutti inquilini. Il fatto si è verificato nel primo pomeriggio di oggi, lunedì 8 ottobre, durante il temporale che si è abbattuto sulla Capitale. L'acqua è arrivata fino al secondo piano (sono cinque in totale) e minaccia di infiltrarsi nella cabina dell'ascensore.

"Il problema ha origine circa un anno e mezzo fa - racconta Maria, 67 anni, pensionata e residente dal 1975 - quando per un cornicione pericolante i vigili del fuoco hanno dovuto asportare un pezzo di guaina dal tetto. Precedentemente, tre anni fa, ci furono delle giornate di vento fortissimo e già buona parte della protezione era venuta via, così adesso l'acqua passa indisturbata".

A fronte di ripetute segnalazioni, un tecnico si presentò prima della scorsa estate per un sopralluogo: "Fece delle foto ai vari danni - continua Maria - ma poi non successe nulla. Non so se fosse del Comune o di Risorse per Roma, sta di fatto che manutenzione non ce n'è stata". Ma in via Colombia non insiste solo il problema delle infiltrazioni: "Da diverso tempo il contatore idrico perde acqua - aggiunge l'inquilina - e la preoccupazione è che arrivi agli ascensori".

"Sono anni che Roma Capitale non effettua manutenzione ordinaria e straordinaria agli stabili Erp Via Colombia - denuncia Francesco De Salazar, capogruppo della Lega in II Municipio - e gli inquilini nonostante ripetute richieste e segnalazioni sono abbandonati a loro stessi. Oggi addirittura sta piovendo dentro gli androni delle parti comuni a causa di infiltrazioni provenienti dalle terrazze condominiali. Il Dipartimento Patrimonio e Risorse per Roma intervenga subito stanziando dei fondi in somma urgenza per mettere in sicurezza gli edifici. E' necessario programmare interventi di manutenzione anche nelle aree piloti dove ci sono contatori idrici che perdono acqua da mesi".