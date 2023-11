La strada del Villaggio Olimpico chiusa da due mesi per gli alberi pericolanti

La caduta di un grosso ramo nel parcheggio di un supermercato ha innescato un iter burocratico che ad oggi, dopo oltre due mesi, tiene ancora chiusa una strada alla viabilità. Succede a Villaggio Olimpico, tra Flaminio e Parioli. La Polizia Locale ha deciso di modificare la disciplina di traffico per motivi di sicurezza, in seguito al sequestro dell'area deciso dai vigili del fuoco.

Ramo caduto a via degli Olimpionici

Via degli Olimpionici è chiusa al traffico dalla sera del 3 settembre. Sono passati due mesi e i motivi della chiusura non esistono più, ma le transenne restano. Tutto è scaturito dalla caduta di un ramo, nell'aiuola interna al parcheggio di un supermercato, tra via Germania e via Bulgaria, pieno Villaggio Olimpico. I vigili del fuoco decidono il sequestro non solo dell'albero, ma di tutta la strada poiché non considerata sicura. La Polizia Locale a sua volta firma una disciplina di traffico temporanea che stravolge la viabilità del quadrante.

Come è cambiata la viabilità al Villaggio Olimpico

Nella strada interessata, viene istituito il divieto di sosta nel tratto tra via Jugoslavia e via Germania e il divieto di transito anche ai pedoni sul marciapiede lato numeri dispari, sempre nello stesso tratto. All'intersezione con via Jugoslavia c'è la svolta obbligatoria a sinistra per chi proviene da via Egitto. A via Jugoslavia i caschi bianchi, con la disciplina n.818 del 4 settembre, hanno deciso il senso unico nel tratto da via degli Olimpionici a via Israele, il divieto di sosta sul lato destro del senso unico di marcia e direzione obbligatoria a destra all'intersezione con via Israele per chi arriva da via degli Olimpionici. In fine, a via Finlandia, direzione obbligatoria a sinistra all'intersezione con via Israele.

"Disagi prolungati, si velocizzino i tempi"

“La chiusura di via degli Olimpionici sta causando molti disagi alla viabilità del Villaggio Olimpico - commenta Francesco De Salazar, consigliere di Fratelli d'Italia in II municipio - , i cittadini lamentano il protrarsi della situazione, che va avanti ormai da fine agosto. L’auspicio da parte mia e di chi vive in quel quartiere, è che riapra al più presto la strada e se ci sono responsabilità, ne risponda penalmente chi di dovere. Si accelerino le operazioni, anche perché l'impossibilità di transitare e parcheggiare lungo via degli Olimpionici sta aumentando la sosta selvaggia nel quadrante e spinge molti automobilisti a percorrere via Jugoslavia contromano, anche a causa di una segnaletica temporanea non chiarissima". Il punto è proprio questo: la responsabilità di chi è? Non è chiaro.

Il centro sportivo: "Abbiamo potato tutta la strada"

Lo sarebbe per Guido Tommasi, concessionario del centro sportivo "Orange" su via degli Olimpionici: "La chiusura della strada non è dovuta a questioni che ci riguardano - spiega a RomaToday - . A inizio settembre è caduto un ramo nel parcheggio del supermercato, i vigili del fuoco non si sono limitati a fare il sequestro della pianta, ma hanno considerato la strada a rischio nel suo complesso. Secondo la polizia locale ci avrebbero dovuto mandare una comunicazione ufficiale, ma non ci è arrivata. A quel punto, senza che nessuno ci chiedesse nulla, abbiamo provveduto a fare un intervento di potatura durato una settimana, portando via una quantità di rami enorme. Dovevamo farlo da tempo, lo abbiamo ritenuto giusto. Abbiamo comunicato al municipio di aver effettuato il lavoro, che per noi era un contributo alla riapertura della strada. A quel punto loro ci hanno chiesto una relazione tecnica firmata da un nostro perito, che garantisse che la strada era in piena sicurezza. Il nostro perito ha detto che non spettava a lui dare questa certezza, posto che nessuna strada in cui c’è un albero è tecnicamente sicura. Quindi il perito ha scritto che la situazione era sotto controllo, ma bisognava fare delle verifiche sulle piante più alte. Oggi la strada si presenta molto meglio di come è stata negli ultimi anni. Chi ha disposto la chiusura, dovrebbe tornare qua e verificare la situazione. Noi siamo a disposizione per fare anche altri interventi, qualora necessari".

Dal municipio sembra che il punto di vista sia leggermente diverso: "In quel quartiere - afferma l'assessore a verde e rifiuti Rino Fabiano - abbiamo rimesso a posto il verde pubblico quasi ovunque. Continuiamo ad avere problemi, invece, con Ater e con il centro sportivo. Purtroppo la chiusura di via degli Olimpionici è conseguenza di una relazione nella quale viene detto che ci sono ancora dei pini da potare. E' normale che i vigili urbani dichiarino che la pericolosità non è cessata".