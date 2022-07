Il tram della Musica non stona più: risolto il fastidioso stridio della linea 2

Il passaggio del tram 2 non sarà più accompagnato dal fastidioso rumore metallico che, finora, lo aveva caratterizzato.

Un fastidioso stridio

Il Campidoglio ha annunciato che sono stati risolti i problemi più volte segnalati da quanti, abitando vicino ai binari, consideravano una sorta di incubo l'arrivo del tram. “Ringrazio Atac che, in seguito ad alcune segnalazioni e venendo incontro alle richieste dei cittadini residenti, è intervenuta per risolvere il problema del fastidioso stridio provocato dal tram 2 in particolare in corrispondenza di alcuni tratti”.

I punti critici

Il tram 8 era tornato in funzione lo scorso 18 dicembre, dopo circa un anno di lavori sui binari. La ripresa del servizio era arrivata anche con tre mesi di anticipo rispetto al cronoprogramma. Solo che, chi abitava a ridosso della tranvia, ha cominciato ad avvertire un fastidioso rumore. Uno stridio metallico, che faceva stonare il tram della Musica. Un problema ravvisato soprattutto su viale del Pinturicchio, dopo la curva, e su viale Tiziano, dopo il palazzetto dello sport. Tra i punti critici segnalati anche la zona di largo Rainaldi.

I tentativi infruttuosi

La soluzione sperimentata, consistente nel bagnare i binari, non aveva prodotto i risultati attesi, così come poco fortunata si era rivelata, stando alle segnalazioni dei residenti, anche l’irrorazione a gel dei binari stessi. Considerando che il servizio tramviario parte della 5.30 del mattino fino alla mezzanotte, il disagio vissuto dagli abitanti, in questi mesi, è stato piuttosto evidente. Al punto da necessitare nuovi interventi sul sistema anti-stridio.

Risolto il problema del rumore

“Grazie all’intervento dei tecnici Atac, è stato ottimizzato il funzionamento del sistema impianti anti stridio-veicolo – ha spiegato l’assessore Patanè – è stata inoltre effettuata una pulizia straordinaria della cosiddetta gola del binario e, in corrispondenza della curva tra Viale Tiziano e Viale Pinturicchio, è stato riprogrammato il semaforo al passaggio del tram, in modo tale che il veicolo trovi il segnale verde evitando la frenata e migliorando così la dinamica di marcia del mezzo”.