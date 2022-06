Tram 2, la musica non cambia: monitora anche l'Arpa

Niente da fare, i rumori dovuti al tram 2 nel quartiere Flaminio non si placano. La "nuova inaugurazione" del 18 dicembre sembrava aprire una nuova stagione per la linea, anche per l'annuncio del sindaco Gualtieri rispetto a 65 milioni di euro da investire per la manutenzione ordinaria. Quasi subito, però, si sono ripresentati i vecchi problemi, tanto che in una risposta via mail del 22 aprile il dipartimento mobilità ha fatto sapere che è stata interessata della questione anche l'Arpa, per rilevare il livello di inquinamento acustico.

I residenti del quartiere, da piazza Mancini a viale Pinturucchio, da via Flaminia a viale Tiziano, continuano a segnalare un rumore continuo, soprattutto nei punti in cui i binari curvano, dalle 5 e 30 del mattino fino a dopo la mezzanotte, quando i convogli tornano al deposito.

A fine marzo RomaToday aveva raccolto diverse testimonianze di residenti esasperati. Addirittura a viale Pinturicchio per alcune settimane è comparsa una strana sabbiolina sui binari, che amplificava lo stridio. Da Atac facevano sapere che a generarla erano le brusche frenate compiute dagli autisti, tanto che dalla municipalizzata erano stati costretti a "sollecitare anche la direzione esercizio, da cui dipende il personale di guida, perché sensibilizzi i conducenti ad una tenuta di marcia più consona e nel rispetto dei limiti di velocità previsti". A distanza di tre mesi nulla sembrerebbe cambiato, tanto che a decine di residenti sui gruppi Facebook di quartiere hanno aderito a una raccolta firme, per ora rimasta teorica, da inviare all'assessorato alla mobilità di Roma Capitale e a tutte le autorità competenti.

Le criticità, ricordiamo, riguardano piazza Mancini e via Poletti dove l'impianto gel anti-rumore sembrerebbe inutile e i tram continuano a produrre la sabbia in frenata. Subito dopo tra via Poletti e via Masaccio non c'è nè il gel nè l'irrorazione idrica, anche qui con produzione di sabbia in frenata. E ancora: viale Pinturicchio altezza civico 45, via Flaminia vicino al piazzale, l'impianto ad acqua c'è ma non sembra decisivo per ridurre il rumore. Nella curva di viale Tiziano verso viale Pinturicchio l'impianto gel non ha risolto la questione, dopo varie sollecitazioni è stato riattivato l'impianto idrico ma non è risolutivo. Va meglio a piazza dei Carracci e via Chiaradia, mentre a piazzale delle Belle Arti e a viale Tiziano altezza via Rabirio non è presente alcun impianto.

"Il tram 2 è fondamentale per residenti e non, ma occorre uno sforzo serio da parte della mobilità capitolina soprattutto alla luce della cura del ferro annunciata dall'assessore Eugenio Patané - commenta a RomaToday Francesco De Salazar, consigliere della Lega in II municipio - che prevede la pianificazione di nuove linee tram per Roma. Sono dell'avviso che bisogna far funzionare in modo efficiente anche le linee attualmente attive. Ritengo che 13 mesi di interruzione del servizio tram per lavori (da novembre 2020 a dicembre 2021) dovevano esser anche un'occasione per installare nuove rotaie lungo tutta la tratta e realizzare veri impianti anti-stridio al fine di tutelare anche chi risiede negli edifici a ridosso della tramvia. Purtroppo così non è stato. Il dipartimento mobilità comunica di aver richiesto al dipartimento ambiente di effettuare dei rilievi tramite Arpa, per certificare questo inquinamento acustico. Al momento soltanto gli impianti ad acqua, laddove sono presenti con flusso idrico registrato, riducono l' inquinamento acustico. La soluzione, come condiviso da un referente Atac, potrebbe essere avere carrozze nuove, più corte e più leggere con guida anteriore e posteriore".