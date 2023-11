Il municipio vuole lo skate park e attacca Poste Italiane: "Area sia pienamente fruibile"

Lo skate park, ufficialmente, non esiste. Ma le abitudini di molti praticanti e di altre associazioni che utilizzano l'area, hanno fatto sì che di fatto nel quartiere Flaminio tutti sapessero che sotto al Ponte della Musica si pratica questo sport. Adesso, a tre anni da quando ha iniziato a serpeggiare la proposta di realizzarlo sul serio, il II municipio ci riprova: "Vogliamo acquisire l'area". Non basta, però: ci vuole chi se ne occupi, chi raccolga i rifiuti. Cosa che oggi, da contratto, Ama non farebbe. Anche perchél secondo i consiglieri, l'accesso non è garantito e ci sono cancelli dove, a quanto pare, non dovrebbero esserci.

La proposta del municipio per lo skate park

Così un gruppo di consigliere e consiglieri, appartenenti a differenti commissioni municipali (Scuola, Lavori Pubblici, Cultura, Ambiente), ha lavorato a una proposta di risoluzione che chiede una serie di cose: innanzitutto un intervento di riqualificazione e pulizia dell'area, che si trova proprio sotto al Ponte intitolato al Maestro Armando Trovajoli e connette in maniera pedonale i Parioli e il Flaminio. Poi di inserire nel contratto di servizio di Ama la pulizia dello skate park, punto dolente in tutti questi anni di dibattito sull'area. La municipalizzata dei rifiuti, infatti, non solo non è obbligata a includere nei suoi giri il sotto ponte, ma ha anche delle difficoltà logistiche, perché nessun mezzo in dotazione può essere portato nell'area, priva di accesso carrabile e collegata con il lungotevere solamente da una rampa che oggi si trova in parte nell'area concessa a Poste Italiane.

Una gestione collegiale e pulizia da parte di Ama

"Vogliamo evitare che il sotto ponte venga recintato, chiuso o destinato semplicemente ad area cani" si legge nel documento, che ha passato il vaglio di tutte le commissioni in cui è stato discusso, con voti favorevoli di tutte le forze politiche esclusi Fratelli d'Italia e Forza Italia. Inoltre, l'intenzione è quella di valorizzare le esperienze di questi ultimi anni, che hanno visto animare il sotto ponte da parte di giovani "skaters", ma anche da gruppi di yoga e di ballo: "Coinvolgiamoli nella manutenzione e nella gestione dello skate park - chiedono i presidenti delle commissioni Marco Pineschi, Lucrezia Colmayer, Francesca Morpurgo e Andrea Rollin - e prevediamo un accesso per disabili, garantendo anche l'accesso ai mezzi Ama, inserendo la pulizia dell'area nel contratto di servizio che verrà adottato entro la fine del 2023".

Il nodo del circolo esclusivo di Poste

Nella proposta di risoluzione, inoltre, consigliere e consiglieri danno una bordata a Poste Italiane. L'azienda, infatti, ha realizzato un centro sportivo, all'interno dell'area a destra del Ponte della Musica (guardando dal Flaminio), su area demaniale concessa dalla Regione Lazio nel 2021. Un iter contestato dai cittadini, dalle associazioni di quartiere e dallo stesso II municipio, soprattutto perché il circolo di Poste Italiane non permetterebbe il libero passaggio fino al Tevere, ma solo due volte a settimana su prenotazione ed esclusivamente per le scolaresche organizzate, come da protocollo d'intesa siglato ai tempi della giunta Zingaretti. Durante i lavori per tirare su il circolo esclusivo, gli operai avrebbero installato alcuni cancelli "che impediscono il passaggio dalla passeggiata del lungo fiume fino al sotto ponte". Cancelli "che insistono su un'area non inclusa dalla concessione". A metterlo nero su bianco sono le commissioni municipali nella proposta di risoluzione. In base a quanto RomaToday ha potuto ricostruire, però, sembrerebbe che quelli non siano cancelli, ma la recinzione che delimita l'area di cantiere per la realizzazione del circolo aziendale. Cantiere non ancora concluso, anche se la fine dei lavori è prevista nel corso del 2024.

"Il vero grande problema è la fruibilità dell'area"

"Il sotto ponte ha sicuramente bisogno di un intervento - conferma Francesca Morpurgo di Roma Futuro in II municipio - ma il progetto messo nero su bianco dalla nostra proposta di risoluzione serve proprio a questo. Ci sono tutte le possibilità affinché si trasformi in qualcosa di molto bello". Idee simili per Elisabetta Gagliassi, unica rappresentante del M5S a via Dire Daua, che però si focalizza su una problematica più grande: "Sono d'accordo sulla creazione di uno skate park - esordisce - perché sono anni che i ragazzi svolgono attività lì sotto, è un passaggio naturale e gli lasceremmo un'area più accettabile e sicura. Il vero problema del sotto ponte in realtà è che non c'è accessibilità pubblica al circolo dirigenti Poste. Quello è il grande problema che va risolto, più che la gestione e la fruibilità dello skate park, che nonostante le criticità, è risolvibile".