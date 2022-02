Flaminio, roghi tossici tra viale Tiziano e piazzale Manila: "E' così ogni giorno, si intervenga subito"

Roghi tossici tra viale Tiziano e piazzale Manila al Flaminio. A denunciarlo, dopo diverse segnalazioni dei residenti, il consigliere della Lega nel Municipio II, Francesco De Salazar.

"Ogni giorno nell'area verde di viale Tiziano 56/b - fa sapere De Salazar - oltre che nei giardini di piazzale Manila, vanno in scena roghi tossici dal pomeriggio fino a tarda sera. Tra l'altro in quella zona è presente un insediamento abusivo".

A bruciare quotidianamente, producendo un fumo acre che si diffonde in tutta la zona, sarebbero prevalentemente cassette di plastica e masserizie di vrio genere "con esalazioni nocive respirate dai residenti" aggiunge il consigliere, che chiede alle forze dell'ordine e alla Polizia locale "di intervenire in tempi rapidi per debellare questa piaga e punire severamente i colpevoli".