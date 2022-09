Il degrado di Piazza Manila

"La nostra Città è diventata una cagna in mezzo ai maiali". Non usa giri di parole Marinella Inguscio consigliera di opposizione del Muncipio II. La consigliera insieme a Carlo Calenda ed i Consiglieri capitolini Flavia De Gregorio e Francesco Carpano, ha visitato in mattinata Piazzale Manila, in Via Flaminia costatando il degrado della zona a pochi passi da Piazza del Popolo, pubblicando un lungo post correlato di foto sui social.

Ecco il post con cui l'opposizione municipale attacca Gualtieri: "Un immondezzaio nel centro di Roma a poche centinaia di metri da Piazza del Popolo". Non solo è passato Natale, ma un anno intero ed il Sindaco Gualtieri non ha mantenuto le sue mirabolanti promesse di ripulire la nostra Città che è diventata una "cagna in mezzo ai maiali". Questa mattina, come consigliere di opposizione del Municipio 2 , con Carlo Calenda ed i Consiglieri capitolini Flavia De Gregorio e Francesco Carpano abbiamo effettuato un sopralluogo per verificare lo stato dei luoghi e continuare la nostra battaglia sul decoro di Roma. Basta con gli slogan, facciamo le cose SUL SERIO!".