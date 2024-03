La stagione delle potature è quasi finita ma al Flaminio molte strade sono rimaste indietro

Ci sono una decina di strade del Flaminio, incluso il tratto di lungotevere corrispondente, dove gli alberi non sono stati ancora potati. E difficilmente ci si riuscirà entro il 31 marzo, scadenza della stagione agronomica durante la quale è possibile intervenire su fronde e rami senza disturbare la nidificazione.

Potature mancate al Flaminio

L'elenco è stato fatto dal consigliere di Fratelli d'Italia, Francesco De Salazar, membro della commissione ambiente del II municipio. Da viale del Vignola a via Guido Reni, da viale Pinturicchio a piazza Mancini, da piazza Gentile da Fabriano a via Gravina fino a piazza Jan Palach e i due lungotevere, Flaminio e Thaon de Revel: "Tutte queste strade - spiega De Salazar - erano nell'elenco del piano potature da parte del dipartimento ambiente. Sia nel 2022/2023, sia nel 2023/2024. Nonostante questo, le ditte se le sono perse per strada e adesso finirà la stagione e rimarranno senza intervento sugli alberi. Anche in situazioni di potenziale pericolo, con platani instabili e rami che cadono".

La conferma dell'assessore

La stagione era stata aperta a novembre con potature massicce tra il Nomentano, piazza Bologna e dintorni, San Lorenzo, il Trieste-Salario. In seguito anche alcune strade del Flaminio e del Villaggio Olimpico, ma non tutte. "Confermo che quelle strade non sono state fatte - spiega Rino Fabiano, assessore all'ambiente - e ho un'apprensione particolare per via Guido Reni, dove mi stanno segnalando possibili criticità negli alberi vicino la chiesa. Le potature e gli abbattimenti sono stati fatti a viale Tiziano, via Donatello, via Romagnosi, via Pisanelli, via Beccaria e via degli Scialoja, oltre a molte strade del Villaggio Olimpico, ma non piazza Jan Palach. Lungotevere? Nulla, purtroppo. Devono riprogrammare tutto, se ne riparlerà con la prossima stagione".

L'assessore però ha un auspicio: "Che si vada in proroga per alcune strade, particolarmente viale del Vignola e via Reni, visto che entrambe hanno platani importanti. Per il resto mi auguro si prosegue invece su abbattimenti e rimpiazzi, entro il mese di aprile. Soprattutto per i rimpiazzi non esistono vincoli stringenti".