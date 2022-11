Il Muro Torto è più pulito: maxi operazione decoro sull'intera strada

Domenica di pulizie straordinarie sul Muro Torto. E' iniziata all'alba e si è conclusa oggi pomeriggio una vasta operazione congiunta di decoro urbano. Gli interventi hanno riguardato principalmente il verde orizzontale e verticale con l’impiego di 45 operatori del servizio giardini che hanno provveduto alla rimozione delle ramaglie e delle piante infestanti, al taglio dell’erba nelle aiuole centrali e laterali, alla sagomatura degli arbusti, al diserbo stradale e alla potatura di alcuni alberi. È stata effettuata anche la rimozione dei rifiuti, la cancellazione delle scritte, la disostruzione delle griglie e delle caditoie e la verifica degli impianti di illuminazione con il ripristino dei punti luce guasti.

I numeri dell’intervento restituiscono l'idea dell'intervento. Rimossi 92 quintali di materiale vegetale e 110 metri cubi di materiale indifferenziato; puliti 126 ricettori idraulici tra griglie, caditoie e bocche di lupo (CSIMU); verificata la funzionalità di 110 punti luce e ripristinati 25 corpi illuminanti (Areti - gruppo Acea); cancellati 950 mq di scritte vandaliche (Ufficio Speciale Decoro Urbano); impiegati circa 100 operatori e utilizzati 32 automezzi per effettuare i lavori e trasportare il materiale rimosso.



All’intervento hanno partecipato anche la sovrintendenza capitolina, per la pulizia delle mura e la polizia locale per la chiusura degli accessi stradali e lo svolgimento delle operazioni in condizioni di sicurezza.

Il sindaco Gualtieri ha commentato su facebook. "Grazie all’assessora Sabrina Alfonsi, a tutti gli uffici e i dipartimenti coinvolti, per questa operazione congiunta che vede impegnato un totale di 100 operatori. Andiamo avanti senza sosta per restituire a Roma le strade sicure, la pulizia e il decoro che merita".

L'assessora all’agricoltura, ambiente e ciclo dei rifiuti Sabrina Alfonsi parla di "vasta riqualificazione urbana per restituire decoro e sicurezza a questa importante arteria stradale che attraversa Villa Borghese ed è percorsa ogni giorno da migliaia di auto. Ringrazio tutti i dipartimenti, gli uffici e la polizia locale che hanno partecipato all’operazione. Riuscire a mettere in campo contemporaneamente tanti soggetti ci consente di migliorare l’efficacia e ridurre i tempi dei lavori con conseguenti minori disagi anche per la circolazione”.