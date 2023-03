Piazza Mancini è una discarica a cielo aperto: il municipio vuole convocare Roma e Lazio

Un'intera squadra di operatori Ama per ripulire piazza Mancini e i vialetti limitrofi. L'operazione straordinaria è andata in scena venerdì 24 marzo e di lavoro per i dipendenti della municipalizzata ce n'è stato tanto: carte, buste di plastica, bicchieri, bottiglie di vino e birra, avanzi di cibo. Di tutto e di più abbandonato sui marciapiedi, intorno e dentro la fontana, nei cespugli, sui muretti.

La pulizia straordinaria di Ama nei giardini di piazza Mancini

L'intervento si è reso necessario, su richiesta del II municipio, per la quantità di immondizia accumulata e dopo decine di segnalazioni da parte dei residenti. Piazza Mancini e i suoi giardini si trovano di fronte al Ponte Duca d'Aosta, dall'altra parte del Foro Italico e dello Stadio Olimpico e sono luogo di ritrovo per migliaia di tifosi di Roma e Lazio prima e dopo le partite casalinghe delle due squadre. Non solo: durante tutto l'anno e in particolare con la bella stagione, non è raro che gruppi di persone passino le serate a bere all'aperto, lasciando le bottiglie in strada. Un fenomeno più volte denunciato dai comitati di zona, ormai da anni.

L'assessore all'ambiente: "Inserire le aree mattonate nel contratto Ama"

Uno dei problemi di piazza Mancini, oltre a quello di trovarsi nelle immediate vicinanze dello Stadio Olimpico, è di non essere inserita nel contratto di servizio tra Roma Capitale e Ama. Rino Fabiano, assessore all'ambiente del II municipio, già nel 2021 scriveva alla municipalizzata e all'ex sindaca Virginia Raggi chiedendo un cambio di passo: "In attesa che questo avvenga - commenta oggi - il nostro compito è quello di non cedere all'inerzia. Ma bisogna far presto e stipulare un nuovo contratto. Purtroppo gli ultimi 10 anni di governo della città ci lasciano un contratto di servizio a perdere, dal quale sono restate fuori decine di aree mattonate che non vengono pulite. Speriamo siano un ricordo".

Tutte le aree non pulite da Ama nel II municipio

Da piazza Mancini al Ponte della Musica in zona Flaminio/Parioli passando per largo Settimio Passamonti e il parco dei Caduti a San Lorenzo, da piazzale delle Province a piazza Bologna e piazza Armellini in zona Nomentano-Italia, da piazza Trento e piazzale Annibaliano e piazza Trasimeno al Trieste-Salario, fino a parco Don Baldoni all'Africano/Somalia, sono solo alcune delle aree che nel II municipio non sono raggiunte dalla pulizia ordinaria di Ama perché inesistenti nel contratto: "Pulirle in extra Tari (cioè senza utilizzare le risorse della tassa sui rifiuti, ndr) - risponde Fabiano - è sicuramente più oneroso rispetto a metterle a contratto".

Il municipio: "Convocheremo As Roma e SS Lazio"

Fabiano, infine, si rivolge all'As Roma e alla SS Lazio: "Con il consigliere Andrea De Rosa, il presidente della commissione ambiente Andrea Rollin e il supporto del dipartimento tutela ambientale - fa sapere a RomaToday - intendo convocare le due società. Chissà che non si rendano disponibili a contribuire alle pulizie, almeno dopo ogni partita".

La denuncia: "Allucinante inciviltà"

"Rendiamoci conto del livello allucinante di inciviltà che regna tra i tifosi e i frequentatori - commenta Sandra Naggar, portavoce del comitato Don Minzoni - dediti ad alcool e altro che deturpano regolarmente i giardini di viale Pinturicchio. Ringrazio gli operai, in particolare quello che si è dovuto calare nell'acqua per pulire la fontana". E in effetti uno degli operatori Ama si è "sacrificato", entrando nella fontana e raccogliendo bottiglie di birra e vino vuote oltre ad altre svariate tipologie di rifiuti.