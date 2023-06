La movida del Maxxi a 70 decibel. I residenti scrivono al nuovo direttore e annunciano proteste

"Gentile dottor Giuli buonasera. Purtroppo ci risiamo. Questa non è musica di sottofondo, è musica ad alto volume all'esterno del locale, è così già da un'ora". Inizia così il messaggio WhatsApp mandato qualche fine settimana fa al nuovo direttore del MAXXI, il museo nazionale delle arti del XXI secolo di via Guido Reni, al Flaminio. A scriverlo è un residente del condominio di via Giuseppe Sacconi 19.

I vicini del MAXXI ancora in rivolta contro la "malamovida"

La battaglia tra abitanti del Flaminio e gestori del ristorante del museo MAXXI ha ormai origini antiche. Da tre anni, infatti, l'apertura del locale nel piazzale antistante il sito museale sta creando non pochi problemi. Già nell'estate 2021, la prima con qualche restrizione in meno dopo il lockdown dovuto al Covid 19, era andata in scena una protesta con l'esposizione di cartelli e striscioni dal palazzo che affaccia proprio sul MAXXI, quello di via Masaccio. Anche nel 2022 la voce dei residenti si era fatta sentire, stavolta rafforzata dall'appoggio di un giovane consigliere municipale, Luca Onori, che aveva provato un'interlocuzione con la gestione del locale.

"Musica alta fino a mezzanotte, il direttore lo sa"

Le cose, però, sembrano non essere cambiate di una virgola in questo inizio di estate (anche se non proprio costante) 2023: "Hanno ricominciato a mettere musica dal vivo ogni fine settimana - racconta una residente che affaccia sul locale - dopo che l'anno scorso le nostre proteste li avevano spinti a regolarsi. Abbiamo scritto più volte alla nuova direzione del museo, perché sono loro i responsabili, ma dopo un iniziale interessamento non ci hanno più risposto. Stiamo raccogliendo delle firme e questo fine settimana riappenderemo gli striscioni contro la malamovida del MAXXI, perché non se ne può più".

Cittadini armati di fonometro: rumore fino a oltre 70 decibel

Addirittura questa volta chi abita tra via Sacconi e via Masaccio si è dotato di un fonometro, uno strumento portatile reperibile facilmente anche online che serve a misurare il livello di rumore in decibel (Db). In diversi momenti di una delle ultime serate in cui il ristorante ha messo musica, il rumore ha superato i 60 Db e in alcuni casi anche i 70 Db, come si può vedere dai video girati da uno degli abitanti. Secondo quanto si legge sul sito dell'Istituto Superiore di Sanità: "sopra i 55 decibel il pericolo per la salute pubblica aumenta e si registrano frequentemente effetti negativi sulla salute, tra cui il rischio di un aumento delle malattie cardiovascolari". "La musica dal vivo - conclude la residente - finisce più o meno a mezzanotte, ma inizia a volte anche prima delle 22 ed è fortissima. E quando finisce la musica, restano gli avventori che strillano e fanno schiamazzi".

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Tavolini sull'area ludica e la piazza resta off limits

C'è poi un altro problema, sempre legato allo spazio esterno al Maxxi e alla presenza del ristorante: l' "invasione" di sedie e tavolini nell'area ludica. Nell'ottobre 2021 una protesta di alcuni abituali frequentatori del piazzale Boetti aveva fatto sì che, anche se con alcune restrizioni legate alla pandemia, venisse riaperto alla libera circolazione lo spazio dove si trova il ristorante. A distanza di un anno e mezzo, però, la questione è tornata attuale ed è stata lanciata una nuova raccolta firme su Change.org, attualmente ferma a 350 aderenti: "L'area ludica è ancora transennata - denunciano le famiglie del Flaminio che vivono intorno al MAXXI - e i tavolini vengono posizionati proprio sopra allo spazio dedicato ai piccoli. Sono sparite le numerose sedie dove giovani e meno giovani chiacchieravano durante la giornata. Quel luogo un tempo speciale ora è un deserto. Non è più una piazza, ma un grande spazio vuoto, ordinato e silenzioso, che va bene a chi fa aperitivo ma viene sottratto ai cittadini del quartiere".