"Senza Titolo": la mostra degli studenti del Liceo Pinturicchio Ripetta sulla condizione delle donne in Iran

Sabato 17 dicembre alle ore 10:00 sarà inaugurata al liceo Pinturicchio (Viale Pinturicchio, 71) una mostra degli studenti del liceo che avrà come tema la solidarietà verso le donne iraniane.

Il progetto artistico espositivo “Senza Titolo” nasce da una riflessione comune degli studenti del liceo artistico Ripetta­­ sede Pinturicchio. Verranno proposte ai visitatori opere pittoriche, realizzate dagli studenti, per esprimere sentimenti di solidarietà e vicinanza a tutte le donne, le ragazze, le persone, che in questo momento storico stanno vivendo una condizione drammatica di negazione dei diritti fondamentali dell’uomo, sotto gli occhi impotenti del mondo intero.

Obiettivo della mostra è dunque quello di sensibilizzare su temi attualissimi come la condizione della donna nel mondo, particolarmente in Iran. Ma non solo infatti, le opere serviranno a far conoscere i fatti relativi alla violenza sulle donne in Iran e far riflettere sull’importanza della partecipazione e della solidarietà da parte della comunità civile, per smuovere le coscienze di fronte a un’emergenza non solo sociale ma mondiale.

Questo il messaggio, la riflessione delle ragazze e dei ragazzi del Liceo Pinturicchio di Roma: “Facciamo un gioco, immagina di essere donna in un paese che non ti permette di essere libera. Hai vent’anni, sei in Iran, non puoi uscire di casa come vuoi.

Devi indossare il velo e non per via della tua religione, ma perché un gruppo di uomini al governo ha deciso di controllare il tuo corpo, te stessa e di conseguenza la tua vita. Questa mattina ti svegli, ti guardi allo specchio e il velo non lo vuoi indossare. Oppure lo vuoi indossare in modo non adeguato, ad esempio con i capelli che fuoriescono. Ti vedi bella così. A tale azione consegue che il Parlamento prima ti invia un sms e poi ti congela automaticamente il tuo conto bancario. Lavori, credi di essere libera e non lo sei, la tua indipendenza è negata. Il gioco sta volgendo al termine. Ora sai che al mondo ci sono persone disposte a morire per la libertà che forse non riguarderà loro ma le generazioni future. Tu, che vivi una realtà di diritti umani, tu che dai per scontata qualsiasi tua sfida, dimmi: quanto ti importa della libertà degli altri? E soprattutto, in questo momento storico, quanto ti sei informato e quanto ti importa delle giovani donne iraniane? Quanto senti di appartenere all’Europa dove è possibile esercitare la propria libertà? Rifletti per favore. E’ già un modo per partecipare. Questa è una lotta che merita almeno la tua attenzione!