Lavori su via Flaminia: il tram 2 sarà sospeso

Domenica 23 gennaio, per lavori sulla linea aerea di via Flaminia, altezza piazzale della Marina, sarà sospeso il servizio del tram 2. Sarà, quindi, istituito un servizio navetta bus 2.

Lavori su via Flaminia: sospeso il Tram 2

Il tram 19, proveniente dal capolinea piazzale dei Gerani, limiterà le corse a Valle Giulia, da dove inizierà le corse di ritorno. Da piazza Risorgimento a Valle Giulia verrà istituita un servizio bus "navetta 19".

Non solo lavori. Domenica, dalle 8 a mezzanotte, via dei Castani sarà chiusa al traffico, da via dei Glicini a piazza San Felice da Cantalice, per una manifestazione culturale. Deviate le linee di bus.

Lavori in via di Novella: linee bus deviate

Scatteranno alle 7 di martedì, invece, i lavori sul manto stradale in via di Novella. Fino al termine del cantiere la strada sarà chiusa al traffico in entrambi i sensi di marcia. Deviate le linee di bus.