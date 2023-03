Nuovo manto stradale e segnaletica orizzontale più visibile tra via Flaminia e viale Tiziano

Sono finiti i lavori per il rifacimento di viale Tiziano e via Flaminia, nel tratto fino a piazza delle Belle Arti, nel II municipio. Rifatta la segnaletica orizzontale, ripavimentate le arterie stradali e pulite le caditoie.

Il cantiere, iniziato dalla fine del 2022 e proseguito in più fasi sotto la supervisione del dipartimento Csimu di Roma Capitale, ha interessato circa 1,8 km di strade nel quadrante del Flaminio più prossimo allo Stadio Olimpico, densamente trafficato durante tutta la settimana. La segnaletica orizzontale è stata rifatta con materiale che la rende molto più visibile.

“Procediamo spediti con i lavori di riqualificazione della grande viabilità - commenta Ornella Segnalini, assessora ai lavori pubblici -. In tutti i municipi di Roma stiamo portando avanti cantieri importanti per la messa in sicurezza delle nostre strade, avendo cura di garantire un passaggio senza rischi ai pedoni e alle utenze fragili con strisce e segnaletica più luminose. Concluso il cantiere di viale Tiziano e via Flaminia, daremo avvio a breve al rifacimento di altre importanti arterie della città come ad esempio via Isacco Newton”.

“Questi interventi di riqualificazione sono un’ottima cosa in termini di sicurezza e di viabilità - aggiunge la presidente del II, Francesca Del Bello -. Insieme ai lavori che il Csimu ha eseguito a viale Pilsudski, viale Parioli, e lungo tutto il viale di Villa Borghese rappresentano un cambiamento".