Lavori mai iniziati, il tram 2 è “sparito”: così il Flaminio è rimasto a piedi

Dopo due mesi non c’è traccia del cantiere per la manutenzione della linea che congiunge piazza Mancini e piazzale Flaminio. Azione: “Normalità non prima del 2022”

La linea sospesa per lavori di manutenzione che però, dopo due mesi, ancora non sono iniziati: il tram 2 è “sparito” lasciando a piedi centinaia di persone. Le navette sostitutive non bastano, tanto inadeguate da costringere gli utenti rimasti orfani del tram ad assembrarsi sui bus.

Tram 2 "sparito": i bus sostitutivi non bastano

I conti sono presto fatti. “Basti pensare che il tram Atac utilizzato per la linea 2 era lungo 33 metri e garantiva 56 posti a sedere e 184 posti in piedi per un totale di ben 240 posti; i bus sostitutivi hanno invece una lunghezza di 12 metri e prevedono 22 posti a sedere e 70 posti in piedi, per un totale di 92 posti. Insomma - sottolinea Elisabetta Natili, referente di Azione per il II Municipio - i bus sono in grado di trasportare un numero di passeggeri due volte e mezzo inferiore”.

Tram 2 sospeso: utenti assembrati su navette

Anche le foto postate dai cittadini sui social sono esplicative: folla sotto le paline dei capolinea, mezzi “stracolmi” proprio nel periodo in cui, con la città in progressiva riapertura, l’attenzione è focalizzata sul trasporto pubblico affinchè non sia luogo di contagio.

Ma per rivedere il tram 2 transitare da piazza Mancini a piazzale Flaminio servirà ancora tempo: questo quanto emerso dalla commissione Mobilità di Roma Capitale. "Dopo due mesi i lavori di ripristino e manutenzione dei binari non sono ancora iniziati, e neanche questa volta ci viene risparmiato il balletto di rimpallo di responsabilità tra Atac e dipartimento Mobilità: di fatto i fondi sono stati stanziati solo ora, la gara non si è ancora svolta e, nella migliore delle ipotesi, il cantiere non sarà aperto prima dell'estate. Con una durata dei lavori prevista di circa otto mesi - sottolinea ancora Natili - significa poter restituire la normalità ai cittadini non prima del 2022”.

La linea del tram 2 che collega piazza Mancini a piazzale Flaminio

Una linea dall’armatura fortemente ammalorata, soprattutto nelle curve di piazza Cardinal Consalvi e piazza Mancini: intorno è stata rifatta solo la pavimentazione ma non è bastato per ripristinare il servizio in modo efficiente e sicuro. D’altronde è ancora negli occhi di tutti l’immagine del tram 2 deragliato in via Flaminia, poco dopo l'incrocio di piazza dei Carracci, nel giugno del 2019. Tanta paura, ma fortunatamente nessun ferito.

Ma dopo due mesi di nulla bisognerà attendere ancora. “E’ inaccettabile ed è la conferma che il tempo per questa Giunta 5 Stelle è davvero scaduto: l'incapacità gestionale della Giunta continua a essere la causa primaria di importanti disservizi che gravano sui romani. Ancora una volta - incalzano da Azione - i fatti dimostrano che i servizi ai cittadini non sono in cima ai pensieri di questi amministratori irresponsabili".