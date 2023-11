Risse, vandalismo e chiasso fino all'alba. Torna l'incubo movida al Flaminio

Ancora problemi di ordine pubblico nel quartiere Flaminio. Dopo le prime segnalazioni da parte dei residenti, raccolte da RomaToday nell'aprile 2022, tornano all'ordine del giorno (anzi, della notte) le intemperanze dei giovanissimi frequentatori di una discoteca che si trova a via Giuseppe Sacconi.

Torna l'incubo movida al Flaminio

Se oltre un anno e mezzo fa, al centro delle lamentele dei residenti del Flaminio, c'erano soprattutto gli schiamazzi e i problemi di viabilità e parcheggio, legati al grande numero di avventori dell'allora nuovo locale aperto al posto di un cinema ormai in disuso da oltre dieci anni, adesso il livello sembra essersi alzato. Non più "solo" le criticità legate agli assembramenti e al deflusso di persone, ma ora anche le conseguenze di una notte brava: ventenni ubriachi che si disperdono nel quartiere fino alle prime luci dell'alba e danno sfogo ai peggiori istinti.

Risse, ambulanze e urla all'alba

"Da ormai un anno - racconta una residente storica - ogni venerdì e sabato sera, dopo le 3 di notte, dal locale escono ragazzini maleducati e urlanti, che passano per via Calderini, via Pinturicchio, largo Vassalletto e via Flaminia, impedendo a noi di dormire tranquillamente. Vivo qui da 15 anni, mi ci trovo bene, ma ormai è un problema serio". "Stamattina alle 4 è successo di nuovo - scrive un altro residente del Flaminio - c'è stato il putiferio. Sembrava una rissa, con calci alle macchine e urla tra ragazzi, poi c'è stato un via vai come se fosse pieno giorno. Per diverso tempo un'ambulanza è rimasta ferma, al centro della carreggiata, con i lampeggianti accessi. L'intero quartiere si è svegliato".

"Ci hanno citofonato in piena notte"

In base ai racconti di chi vive nei dintorni del locale, chi lo frequenta e poi esce una volta finita la serata spesso si lascia andare anche ad atti di vero e proprio vandalismo: danni alle autovetture parcheggiate, danni alle colonnine per la ricarica dei mezzi elettrici, calci ai cassonetti dell'immondizia. C'è di peggio: "L'altra notte ci hanno svegliati citofonando", testimonia un abitante. Notti insonni e turbolente, quindi, quelle del Flaminio. Un quartiere per nulla abituato, almeno fin subito dopo il Covid, a certe dinamiche.

De Salazar (FdI): "Includere il quartiere nel piano anti-movida"

"Per questo credo che ci sia necessità di includerlo nel piano anti movida - commenta Francesco De Salazar, consigliere di FdI in II municipio - come ho già chiesto ufficialmente alla Questura di Roma e al Comando generale della Polizia di Roma Capitale. La situazione ormai è diventata cronica, al momento non è stato posto un argine serio alla problematica ma è dal 2022 che va avanti così".