Il Foro Italico si rifà il look: in arrivo mega finanziamento dal Governo

Arrivano 80 milioni di euro per rifare il look al parco del Foro Italico. A deciderlo è la ministra per le Politiche Giovanili, Fabiana Dadone, che ha assegnato le risorse a 'Sport e Salute Spa' (azienda pubblica che si occupa dello sviluppo dello sport in Italia) per realizzare un progetto di recupero e valorizzazione dell'area.

L'atto arriva in occasione dei 150 anni di Roma Capitale e in vista dei Giochi olimpici del 2026 nell'ambito di una serie di interventi sul territorio nazionale, approvati dal comitato per gli anniversari di interesse nazionale: "Prende il via un'opera che rappresenta una duplice volontà: da un lato - spiega la ministra Dadone - valorizzare il patrimonio storico e culturale di uno spazio esclusivo di aggregazione e di incontro per tutti e in particolare per tantissimi giovani. Dall'altro promuoverne la sua dimensione sociale e simbolica in un anniversario come quello dei 150 anni di Roma capitale d'Italia. Un risultato importante, frutto della sinergica collaborazione tra la Struttura di Missione per la valorizzazione degli anniversari nazionali e della dimensione partecipativa delle nuove generazioni ed il suo coordinatore, Paolo Vicchiarello, con il capo di gabinetto, Giovanni Panebianco ed il oresidente e amministratore delegato di Sport e Salute, Vito Cozzoli".

L'intervento prevede la riqualificazione e il restauro conservativo per la valorizzazione del parco, tramite la creazione di un hub community "uno spazio innovativo, digitale, aperto a tutti - spiega nel dettaglio Cozzoli - aggregatore di contenuti ed emozioni che verranno vissute tutto l'anno. Viale dell'Obelisco, il complesso ex Civis edificio B, le ex foresterie Sud, lo stadio dei Marmi, l'ex palazzo delle terme, lo stadio del nuoto e l'ex accademia di educazione fisica verranno restaurati e rifunzionalizzati.