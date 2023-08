I fondi del Giubileo per mettere in sicurezza lungotevere Flaminio

Il II municipio proverà a far inserire il tratto di lungotevere Flaminio negli interventi finanziati con i fondi per il Giubileo 2025. E' questa l'intenzione annunciata durante una delle ultime commissioni lavori pubblici, sei mesi dopo l'approvazione di una mozione che chiedeva la messa in sicurezza degli attraversamenti. Una richiesta spinta dall'investimento fatale di Gaia Burba, avvenuto la sera del 5 febbraio.

Eravamo rimasti alla proposta progettuale per la messa in sicurezza avanzata da Roma servizi per la mobilità. Successivamente c’è stata interlocuzione tra dipartimento mobilità e Csimu che si era conclusa inizialmente con un nulla di fatto, perché il Csimu aveva annunciato di non avere fondi per quel tipo di progetto. Allora ho preso iniziativa chiedendo un incontro al direttore Dello Vicario, tre settimane fa (inizio luglio), alla presenza dell’ingegner Fantini e dell’ingegner Bella. È venuta fuori l’ipotesi di inserire l’intervento in quelli previsti su quella parte del lungotevere Flaminio che va verso il I municipio (lungotevere delle navi?) con i fondi giubilari. Estendere di poco l’area già interessata. A settembre ci aggiorneremo su questo e in una prossima commissione potrò condividere ulteriori dettagli.