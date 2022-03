Flaminio, iniziano i lavori nel palazzo crollato sei anni fa

Ci sono voluti sei anni, anche perché nel frattempo la giustizia ha dovuto fare il suo corso (tre rinvii a giudizio e un'assoluzione), ma finalmente sono partiti i lavori di ristrutturazione e messa in sicurezza della palazzina anni '30 di Lungotevere Flaminio 70, dove la notte del 22 gennaio 2016 si sfiorò la tragedia con il parziale crollo degli ultimi tre piani. Non ci furono vittime perché una condomina avvertì i primi rumori e chiamò i vigili.

Il costo dell'opera, partita il 28 febbraio, si aggirerebbe intorno ai 12 milioni di euro e al momento coinvolge la parte esterna dello stabile. Non è dato sapere quando, ma successivamente gli inquilini dovranno traslocare temporaneamente per permettere alla ditta di intervenire anche internamente.

Il crollo del settimo piano, franato sul sesto e il quinto, avvenne alle 2.30 del mattino quando già tutti i condomini erano stati sgomberati dai vigili del fuoco. A finire sotto accusa per disastro colposo furono Giuseppe Rigo de Righi, proprietario dell'appartamento in ristrutturazione al quinto piano, oltre al legale rappresentante, il titolare e il progettista della ditta incaricata dei lavori. Questi ultimi sono stati rinviati a giudizio nel 2017, il proprietario invece è stato assolto per non aver commesso il fatto.