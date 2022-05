Enrico Brignano e Ilenia Pastorelli al Flaminio per un nuovo film: deviazioni e divieti di sosta nel quartiere

Da mercoledì 11 a venerdì 13 maggio il Flaminio vivrà giorni di passione a causa di un set cinematografico. La Eagle Pictures, infatti, ha ottenuto l'occupazione di suolo pubblico temporanea per un'area di oltre 780 mq tra piazza Pierin del Vaga e piazza Melozzo da Forlì. E' nel quartiere del II municipio che il regista Fausto Brizzi ha deciso di girare alcune scene del suo ultimo film "Da adulti", una commedia che vede protagonisti Enrico Brignano e Ilenia Pastorelli e nel cast annovera anche Paolo Kessisoglu e Luca Bizzarri.

Per permettere la sosta dei mezzi della produzione e i "ciak", Roma Capitale ha disposto una serie di divieti di sosta e modifiche alla viabilità che coinvolgeranno buona parte del quartiere.

A piazza Melozzo da Forlì vigerà il divieto di sosta e rimozione forzata 0-24 nel tratto tra il civico 13 e via del Vignola, con eccezione dei posti auto riservati alle persone con disabilità. Il set interesserà anche il lato destro di piazza Pierin del Vaga nel tratto compreso tra via Girolamo Muzianoe via Masolino da Panicale. Divieto di sosta e rimozione 0-24 anche in via Austria, su tutta la sede stradale, per il posizionamento di 7 mezzi, dalle 7 alle 22 di giovedì 12 maggio.

Divieto di transito ai veicoli a piazza Melozzo da Forlì nel tratto a senso unico tra via Virginio Vespignani e viale del Vignola ad eccezione dei mezzi diretti alla rimessa ipogea al centro della piazza. Divieto di sosta 0-24 in via del Vignola, tratto centrale compreso tra civico 60 e via Piero della Francesca per il posizionamento di 3 mezzi. Inoltre, i pedoni non potranno passare sul lato destro di piazza Melozzo da Forlì.

Cambia anche la viabilità: in via Luca Signorelli svolta obbligatoria a destra all'incrocio con piazza Melozzo da Forlì, mentre in via Virginio Vespignani svolta obbligatoria a sinistra sempre all'incrocio con piazza Melozzo da Forlì, dove chi si dirigerà verso via Luca Signorelli potrà girare solo a destra o proseguire dritto.