Il bus che non passa più da due anni per colpa dei cassonetti posizionati male

Se le due principali municipalizzate di Roma si fanno i "dispetti", a pagarne le conseguenze sono i cittadini. Gli utenti. Se poi ci si mette in mezzo anche la burocrazia, ecco che succede un pasticcio vero e proprio. È il caso di una fermata dell'autobus sospesa da oltre due anni per il mal posizionamento dei cassonetti stradali.

La fermata soppressa a viale del Vignola

Succede a viale del Vignola, a due passi dalla "piccola Londra", nel cuore del Flaminio. Dalla primavera del 2021 l'autobus che serve la linea 910 (Termini-Piazza Mancini) non ferma più all'altezza del civico 73. La soppressione temporanea si è resa necessaria a causa della presenza di una batteria di cassonetti stradali, che ingombravano proprio l'area di sosta del mezzo pubblico.

Lo spostamento dei cassonetti

A marzo scorso, dopo quasi 24 mesi di segnalazioni e proteste da parte dei residenti, si è svolto un sopralluogo con Polizia Locale, dipartimento mobilità, Ama e assessora alla mobilità del II municipio, allo scopo di trovare una soluzione condivisa. Due le opzioni sul tavolo: costruire una banchina di sosta o spostare i bidoni dall'altro lato, di fronte alla scuola privata Villa Flaminia. L'amministrazione ha scelto quest'ultima (il dipartimento mobilità spingeva per la prima), meno costosa, anche perché l'unica richiesta di Ama è stata quella di creare un attraversamento pedonale a servizio della batteria. Detto, fatto. Nonostante i vigili abbiano fatto notare che già ne esiste uno all'incrocio con via Donatello, a novembre l'attraversamento, con tanto di parapedonali, è stato ultimato.

La denuncia di Fratelli d'Italia

"Ma i cassonetti sono ancora lì - denuncia Francesco De Salazar, consigliere di FdI in II municipio - e la fermata ancora sospesa. Sembra che si aspetti una richiesta ufficiale di Ama, per procedere allo spostamento. La priorità dev'essere quella di riattivare la fermata, gli utenti subiscono un' interruzione di pubblico servizio per una assurda vicenda dovuta ad incapacità di chi amministra città e municipio".

Il municipio: "Soluzione a breve"

L'assessora alla mobilità del II municipio, Valentina Caracciolo, rassicura: "I tempi prolungati sono dovuti a motivi tecnici - spiega - abbiamo dovuto monitorare la realizzazione corretta dell'attraversamento e l'apposizione dei parapedonali. A giorni i vigili firmeranno la determinazione dirigenziale per lo spostamento dei cassonetti e la realizzazione della segnaletica apposita. Dopodiché la fermata verrà riattivata: è questione di giorni".