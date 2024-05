Roghi tossici e rifiuti sul lungotevere Flaminio: "Il Comune intervenga per evitare un nuovo incendio"

Nella notte tra il 28 e il 29 aprile un rogo è divampato sulla riva del Tevere lato stadio Olimpico, sotto il Ponte Duca d'Aosta. A bruciare per lo più rifiuti all'interno di sterpaglie, con i vigili del fuoco impegnati per circa un'ora a spegnere le fiamme. Dall'altra parte la situazione ambientale non è migliore, anzi.

Degrado sul lungotevere

Da anni associazioni di cittadini, singoli abitanti e politici denunciano insediamenti abusivi e roghi tossici. Ad aprile 2022 il comitato Don Minzoni puntò il dito contro l'amministrazione comunale e regionale per l'abbandono delle banchine "per lo più privatizzate dai circoli sportivi". Ma la situazione viene fatta emergere anche da chi i circoli li frequenta.

Roghi tossici al Flaminio

Uno di loro, che preferisce restare anonimo, a RomaToday racconta a quanto assiste ogni sera da almeno due anni: "Gioco a tennis su lungotevere Thaon de Revel - spiega - e da tempo, soprattutto d'inverno, ogni sera si accendono roghi tossici. Ci sono persone che bivaccano sulla riva del Tevere e per scaldarsi accendendo fuochi velocemente, usano tutto ciò che trovano. E così nell'aria si sprigiona puzza di diossina".

Le segnalazioni alla polizia locale

La situazione nelle ultime settimane sarebbe migliorata, ma non del tutto. Anche perché interventi delle autorità non ce ne sono stati: "I vigili lo sanno, li ho avvertiti diverse volte" fa sapere il residente. Come più volte anche dal II municipio sono state inviate segnalazioni alla polizia locale di Roma Capitale. Nello specifico dal consigliere di Fratelli d'Italia Francesco De Salazar: "A febbraio ho scritto riportando le preoccupazioni dei cittadini, l'ho fatto per diverso tempo - conferma - e adesso che è scoppiato un rogo dall'altra parte, mi chiedo cosa si aspetti a intervenire. Tutti sanno che ci sono cumuli di immondizia, rifiuti ingombranti e bivacchi".

La Regione passa la palla al Comune

Una situazione sulla quale la direzione regionale lavori pubblici, difesa del suolo e risorse idriche già a luglio 2021 chiarì nero su bianco le competenze, rispondendo a una serie di segnalazioni relative a bivacchi e rifiuti in diversi punti sulle sponde del Tevere: "Secondo quanto sancito dal decreto legislativo 22 del 1997 - scriveva l'ingegner Pineschi - la competenza del Comune emerge con chiarezza". E' il Campidoglio, quindi, a dover intervenire "sia preventivamente, sia in caso di accertato rischio per la salute pubblica" per risolvere situazioni di degrado "tramite la rimozione e lo smaltimento dei rifiuti urbani giacenti sulle citate aree pubbliche".