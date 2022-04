Flaminio, la denuncia dei cittadini: "Il lungotevere è una favela per colpa dei privati"

Degrado e inquinamento, rifiuti che finiscono nelle già martoriate acque del Tevere, insediamenti abusivi. Tutto questo è il tratto di fiume dalle parti del ponte Duca d'Aosta, lato piazza Mancini, zona Stadio Olimpico. A denunciarlo è il comitato Don Minzoni, promotore della figura del "manutentore di quartiere".

Durante l'ultima attività di pulizia da parte delle quattro persone coinvolte dal progetto di reinserimento lavorativo, le condizioni riscontrate dalle scalinate di entrambi i lati del sottoponte sono risultate pessime: "Un odore nauseabondo si alza da ogni lato - scrive l'account ufficiale dell'iniziativa - , onore al merito di questi quattro ragazzi costretti a mettere le mani in mezzo a una discarica".

Secondo Sandra Naggar, organizzatrice di eventi e portavoce del comitato Don Minzoni, tra le motivazioni di tale stato d'abbandono e degrado c'è anche la scarsa frequentazione di determinati tratti di banchina: "Sono ormai state privatizzate - spiega a RomaToday - perché utilizzate dai circoli privati. Nel sottoponte Duca d'Aosta non passa nessuno, lì si era creato un insediamento che produceva rifiuti che a ogni piena del Tevere finivano nel fiume. Gestire così le rive è grave, la parte pubblica non si cura più di questi spazi e i privati se ne fregano, avendo però il privilegio di occupare spazi meravigliosi di cui non si preoccupano". Una beffa, considerando che lì passa il Sentiero della Musica.

"Regione e Municipio II ragionino su quest'area - chiede l'associazione di cittadini -. L'assessore all'Urbanistica Maurizio Veloccia ha parlato dell'importanza del Tevere per il Flaminio che vedrà nei prossimi anni importanti progetti di urbanistica per la cultura, la scienza, lo sport e l'ambiente. Non lasciamo che questo sottoponte sia una favela".