"Basta alcol e Dj set a piazzale Ankara. Il Comune sposti gli eventi sull'Olimpica"

Dal 2022 all'ombra dello stadio Flaminio, impianto abbandonato al degrado dal 2011, si svolge un festival organizzato da giovani e dedicato ai giovani. Finanziato dal Comune tramite il bando "L'isola che non c'era", occupa piazzale Ankara per 30 giorni tra settembre e ottobre. Ma a non tutti sembra piacere.

"L'Isola che non c'era" non piace al Flaminio

Alcuni residenti della zona, infatti, avrebbero segnalato concerti e musica dal vivo fino a tarda notte. Con tanto di esposti al II Gruppo Parioli dei vigili, come riferito dal consigliere di Fratelli d'Italia Francesco De Salazar. La causa del disagio è il bando "L'isola che non c'era", idea dell'amministrazione Gualtieri, promossa dal delegato alle politiche giovanili Lorenzo Marinone: 15 eventi culturali, uno in ogni municipio, per animare piazze e strade altrimenti abbandonate o vuote, con attività culturali organizzate da realtà under 35 e dedicate prevalentemente ad un pubblico giovane se non giovanissimo.

"Musica alta fino a tardi"

Per il II municipio è stato scelto piazzale Ankara, lungo viale Tiziano, due passi dallo stadio Flaminio. Sia la prima, sia la seconda edizione sono state vinte da "Vision Art", realtà creata da rappresentanti della cosiddetta "Generazione Z", nati tra metà anni '90 e i primi anni '00. In piazza hanno portato esposizioni artistiche, gastronomia, musica dal vivo, cinema. "Ma ci hanno riferito anche di concerti ad alto volume fino a tardi - spiega De Salazar, che ha presentato una mozione a riguardo, firmata anche da Hollijwer Paolo e Sandra Bertucci - e di alcol venduto a pochi euro. Forse sarebbe il caso di spostare questa iniziativa altrove".

La proposta di spostamento

Un altrove individuato in via del Foro Italico 501, lì dove fino ad agosto 2020 c'era una grande baraccopoli abitata da cittadini di etnia Rom. Un insediamento tollerato da trent'anni, nonostante gravi carenze igienico-sanitarie e una mega discarica abusiva. "Se l'intento del bando comunale è recuperare e far vivere spazi altrimenti abbandonati - continua De Salazar - allora quale posto migliore di quello. Inoltre è lontano dai centri abitati, a differenza di piazzale Ankara".

Cittadini esasperati

E infatti ci sono residenti che si lamentano: "Io abito a via del Vignola, ho lo stadio di fronte. Tutti sentiamo il casino che fanno - la testimonianza di una signora che preferisce restare anonima - e non ne possiamo più. Ci tremano i vetri delle finestre. So che anche chi abita su viale Tiziano vuole raccogliere delle firme per non far tornare questo evento anche nel 2024".

La movida del Flaminio

Il nuovo bando verrà presentato entro aprile e l'obiettivo di Fratelli d'Italia in II municipio è di stralciare piazzale Ankara: "La presidente Del Bello si attivi con il delegato del Sindaco per eliminare questo luogo dalla lista dei 15 compresi bel bando, individuando un'alternativa". Anche perché, a quanto dicono i residenti, il Flaminio sta diventando un nuovo luogo di malamovida tra risse fuori dai locali, vandalismo e schiamazzi fino all'alba. Nell'ultimo fine settimana la Polizia Locale ha deciso la chiusura per otto giorni di una discoteca.