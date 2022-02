Città della Scienza, il Campidoglio approva le linee programmatiche: ecco come si trasformerà il Flaminio

Ancora passi avanti verso la realizzazione della Città della Scienza, finanziata da Cassa Depositi e Prestiti con 43 milioni di euro, nell'area dell'ex caserma di via Guido Reni al Flaminio, un'area di 72.000 mq che rilancerà il quartiere facendolo diventare un polo innovativo: la giunta capitolina ha approvato le linee programmatiche e di indirizzo per la progettazione e la realizzazione, con il Nobel Giorgio Parisi che presiederà il comitato tecnico scientifico che definirà le caratteristiche del progetto.

Gualtieri: "Visione organica per il Flaminio"

?Con questa delibera rilanciamo l?importante progetto - ha commentato il sindaco Roberto Gualtieri -, per arrivare alla sua piena realizzazione. A breve istituiremo il Cts e voglio ringraziare nuovamente il professor Parisi per il suo straordinario impegno, che contribuisce in modo determinante a porre la scienza e l?innovazione al centro del futuro di Roma. Stiamo dando una visione organica, all?insegna della scienza, della cultura e dell?arte, a quest?area della città che potrà anche avvalersi del prezioso supporto del senatore Renzo Piano, che ci sta aiutando a collegare le iniziative di riqualificazione che riguardano tutto il quadrante del Flaminio?.

Veloccia: "Passo avanti"

?Riparte come promesso l'iter per la realizzazione della Città della Scienza nel quadrante Flaminio - ha aggiunto l'assessore all'Urbanistica Maurizio Veloccia - che, sempre più, si sta caratterizzando come un distretto di arte, cultura e scienza. Con questa delibera facciamo un altro passo in avanti confermando la destinazione del luogo delle ex caserme di via Guido Reni come sede del nuovo hub scientifico e istituiamo il comitato che elaborerà il progetto culturale alla base del Concorso internazionale di architettura?.

Gotor: "Progetto in cui crediamo moltissimo"

?Quello della Città della Scienza è un progetto al quale crediamo moltissimo - le parole dell'assessore alla Cultura Mighel Gotor - e che intendiamo portare avanti con il massimo impegno. Siamo convinti infatti che una città come Roma debba avere, come hanno già Milano o Trento solo per fare due esempi, un?area museale ricca e completa, dedicata alle scienze e alla tecnologia".

Cosa prevede il piano d'intervento per via Guido Reni

Il programma integrato d'intervento relativo a via Guido Reni e nello specifico alla Città della Scienza prevede un comparto A privato, suddiviso in due comparti più piccoli, con 45.000 mq dedicati al residenziale, 10.000 mq non residenziale di cui un terzo a destinazione commerciale e il restante ricettiva. Il comparto B, invece, ha finalità pubbliche con una superficie lorda di 27.000 mq da realizzare in tre fasi: riuso delle strutture esistenti, realizzazione del programma fino ai 15.500 mq e poi conclusione fino ai 27.000 mq con demolizione e sostituzione degli edifici esistenti e la realizzazione di parcheggi e archivi interrati. Il comparto B prevede un concorso internazionale di progettazione.

La Città della Scienza sarà un servizio culturale urbano, come si può leggere nella delibera, altamente specializzato di esposizione, educazione e ricerca che rappresenterà "tutti gli aspetti multidimensionali della scienza: logico/filosofico e metodologico, sperimentale, applicativo, storico sociale e svolgerà un fondamentale ruolo aggregativo sia per la comunità scientifica romana, sia per la partecipazione e l'ascolto del territorio, a servizio di cittadini e scuole".

Per le aree pubbliche, il programma prevede 10.754 mq di superficie per la realizzazione del servizio pubblico urbano per la Città della Scienza (area che passerà a Roma Capitale dopo la firma della convenzione), 32.710 mq di parcheggi pubblici e privati a uso pubblico, verde pubblico e servizi locali, 9.808 mq tra passeggiata pubblica, piazza-giardino, percorsi pubblici attrezzati, viabilità pubblica. Inoltre, in Campidoglio è quasi concluso il concorso di progettazione per un nuovo polo civico a via del Vignola, nell'ambito del processo di trasformazione urbana dell'ex stabilimento militare di via Guido Reni.

I compiti del comitato presieduto dal Nobel Parisi

Il comitato tecnico scientifico presieduto dal professor Giorgio Parisi, Premio Nobel per la Fisica lo scorso anno, avrà principalmente tre obiettivi: attivare un percorso con l'analisi del contesto e individuare problematiche e potenzialità del nuovo polo museale-scientifico, concretizzare ed esplicitare le finalità del progetto, individuando e indicando delle idee-guida, definire la visione funzionale e progettuale del polo.