La città dei 15 minuti a Roma nord: il futuro che aspetta il Villaggio Olimpico

Uno dei municipi che meglio si presta alla realizzazione concreta della "città dei 15 minuti", cavallo di battaglia del sindaco Gualtieri durante la campagna elettorale dello scorso anno, è sicuramente il II. Quasi tutti i quartieri che lo compongono sono dati di servizi raggiungibili a piedi, oltre ad ospedali, impianti sportivi di piccole e grandi dimensioni e università alla portata di quasi tutti. Tra i 15 progetti scelti dal Campidoglio e presentati giovedì 22 settembre, infatti, c'è quello del Villaggio Olimpico.

Il progetto del Campidoglio per il Villaggio Olimpico

Quartiere nato subito dopo i Giochi del 1960, un misto tra edifici di proprietà Ater e altri ormai quasi completamente riscattati, incastonato tra Flaminio e Parioli, il Villaggio Olimpico ha già quasi tutto ciò che serve ad un cittadino romano. Le scuole di ogni ordine e grado fino al liceo (il Lucrezio Caro a via Venezuela), l'ufficio anagrafe di piazza Grecia, il mercato rionale a viale della XVII Olimpiade e il centro anziani di via degli Olimpionici, oltre al playground di viale Tiziano. "Ha tutte le caratteristiche richieste dal Sindaco - spiega l'assessora ai lavori pubblici del II, Paola Rossi - ed è frutto di un dialogo durato mesi che insieme alla presidente Del Bello abbiamo condotto con Gualtieri e gli assessori Veloccia e Catarci".

"Noi siamo già una città dei 15 minuti"

L'obiettivo del Campidoglio è iniziare i cantieri in tutti i 15 municipi nel corso del 2023, investendo 1 milione e mezzo di euro per ogni quadrante. "Noi già potremmo rappresentare perfettamente il concetto di città dei 15 minuti - continua Rossi - perché siamo vicinissimi al centro storico e ogni quadrante ha le sue scuole, il mercato, i servizi sportivi. Quello che ci siamo prefissati fin dall'inizio è recuperare lo spazio pubblico, cosa che abbiamo fatto per esempio fuori dalla scuola Contardo Ferrini. Con la semipedonalizzazione di viale della XVII Olimpiade il progetto al Villaggio Olimpico ha già iniziato a camminare".

Nel 2023 via alla semipedonalizzazione di viale della XVII Olimpiade

La conferenza dei servizi si è chiusa positivamente, ora bisogna passare per l'assemblea capitolina e poi bandire la gara: "Il comune dovrà impegnare i fondi - spiega l'assessora - e la speranza è che con la variazione di bilancio arrivino più soldi rispetto ai circa 2 milioni di euro già stabiliti, perché c'è un aumento dei costi pari al 25%. L'auspicio è di mettere a gara l'opera a inizio 2023".

"Purtroppo la cittadinanza non percepisce tutti questi servizi - prosegue Rossi - ma fa più attenzione al degrado. Noi vogliamo recuperare l'identità del quartiere, focalizzandoci per esempio sul recupero dell'area sotto al viadotto di Corso Francia, ad oggi spazio inutilizzato e usato per parcheggiare in maniera irregolare. E poi speriamo di vedere presto aperto il nuovo poliambulatorio".

Il nuovo poliambulatorio pronto da 2 anni

Il presidio sanitario doveva essere aperto già da oltre un anno. A giugno 2020 la giunta Raggi aveva approvato la concessione di un immobile in via degli Olimpionici all'Asl Roma 1, un appartamento di circa 130 metri quadri più 190 metri quadri esterni per occupare un vuoto lasciato dalla chiusura nel 2014 del poliambulatorio di piazza Gentile da Fabriano. A fine maggio scorso l'Asl Roma 4 ha svolto l'ispezione necessaria per autorizzare l'apertura e da quel momento il distretto 2 dell'azienda sanitaria locale competente sta lavorando per portare a termine alcune integrazioni ritenute obbligatorie.