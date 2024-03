Circolo Poste al Flaminio, il Comune alza la voce e chiede il parco aperto ai cittadini

Si inasprisce lo scontro tra Comune, municipio e Poste Italiane a causa del nuovo circolo che l'azienda sta finendo di realizzare su lungotevere Flaminio, nell'area adiacente al Ponte della Musica. I lavori sono iniziati nel 2022, dovevano finire entro il 2023, ma ci vorrà ancora un po'. Nel frattempo, l'assessore all'urbanistica di Roma Capitale, Maurizio Veloccia, ha scritto alla Regione e a Poste chiedendo chiaramente il rispetto delle prescrizioni messe nero su bianco da parte del dipartimento Pau rispetto alla fruibilità dell'area, in sede di conferenza dei servizi. Un nodo che fatica ad essere sciolto, quello dell'accesso pubblico, nonostante le pressioni continue della politica e dei cittadini.

Il Comune interviene sul circolo Poste al Flaminio

Il 29 febbraio Veloccia ha deciso di intervenire a gamba tesa nella vertenza, per ora tutta politica, che si è innescata tra il II municipio e Poste Italiane. L'azienda statale ha ottenuto in concessione nel 2020 un'area demaniale che si trova su lungotevere, a sinistra del Ponte della Musica "Armando Trovajoli" guardandolo dal quartiere Flaminio. Lo scopo era riqualificare 25mila mq, all'interno dei quali si trovava la casina sportiva ex Cral, trasformandola in un circolo sportivo per i dipendenti di Poste. Un intervento "privato" in un'area di proprietà pubblica, inoltre destinata a verde pubblico e servizi. A dicembre del 2020 l'allora governatore del Lazio Nicola Zingaretti, presentando l'accordo con Poste, aveva annunciato che l'area sarebbe rimasta fruibile e accessibile alla cittadinanza, ma nel protocollo d'intesa questa accessibilità si è trasformata in visite guidate su prenotazione, riservate alle scolaresche, in giorni prefissati del mese.

"Si stanno alterando le prescrizioni urbanistiche"

Una condizione inaccettabile per i cittadini, per l'amministrazione municipale e per Roma Capitale. Che tramite il dipartimento di programmazione e attuazione urbanistica, in sede di conferenza dei servizi nel 2019, aveva deliberato che il concessionario "deve attenersi scrupolosamente alle prescrizioni, rilevando che la violazione possa condurre anche ad una revoca della medesima concessione". Nella concessione, Regione e Poste Italiane concordano sul fatto che l'area soggetta ai lavori venisse divisa in due parti distinte: 10mila mq pubblici, il resto riservato al circolo sportivo. Seppur senza condividere questa scelta con il Comune - come si legge nella nota di Veloccia - quantomeno Regione e Poste andavano a rispettare gli standard urbanistici dell'area, stabiliti nel lontano 1968 tramite decreto ministeriale. Peccato che la concessione, all'articolo 3, sotto la voce "impegni di Poste Italiane Spa", limiti l'assolvimento dell'obbligo alla programmazione di visite bisettimanali aperte alle scolaresche, tramite obbligatoria prenotazione. "Se questo - si legge nella nota di Veloccia - fosse davvero inteso come l’unico modo di garantire la pubblica fruibilità dell’intera area in concessione, si sarebbe di fronte ad una evidente sofisticazione delle univoche prescrizioni urbanistiche impartite da questo dipartimento in tema di standard".

Via ai controlli dei vigili: concessione a rischio stop

Insomma, il Comune non ci sta. E a due anni dall'inizio del cantiere e tre e mezzo dopo l'annuncio del protocollo d'intesa, scombina le carte sul tavolo e si mette di traverso. "E’ del tutto evidente che l’accesso all’area possa essere regolato in modo ragionevole per garantire decoro e sicurezza - conclude la nota dell'assessore -, ma senza alcun tipo di preclusione alla fruibilità pubblica, almeno nella sua parte sostanziale. Si chiede dunque alla Regione e a Poste di confermare che il compendio in concessione preveda tali garanzie di pubblica accessibilità, ed alla struttura municipale le attività di controllo e vigilanza". Controllo e vigilanza che ci sarà, garantisce la presidente Francesca Del Bello a RomaToday: "Appena sarà finito il cantiere - spiega - verranno effettuati i controlli da parte della Polizia Locale. Da tempo lo dico, quella concessione deve prevedere il rispetto degli standard urbanistici e delle prescrizioni dipartimentali, altrimenti l'atto si può impugnare. I cittadini devono poter accedere liberamente, in qualsiasi giorno dell'anno".