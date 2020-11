Da piazza del Popolo al Flaminio: ecco la nuova ciclabile nel cuore della città

Un tragitto lungo poco più di tre chilometri per collegare il cuore di Roma al quartiere Flaminio, passando per il MAXXI e l’Auditorium Parco della Musica. Sono iniziati i lavori per la nuova pista ciclabile transitoria sul Lungotevere Arnaldo da Brescia: 3,3 chilometri parte di quel piano da 150 complessivi varato dal Campidoglio in pieno lockdown per dare impulso alla mobilità alternativa e sostenibile. In realtà ad oggi, tra ritardi e qualche polemica, solo il 10 per cento è stato realizzato.



“La futura ciclabile si ricongiungerà alla pista sulla dorsale Tevere” - ha annunciato l’assessore alla Città in Movimento, Pietro Calabrese. Si perchè da piazza del Popolo il nuovo percorso dedicato alle due ruote arriva proprio a poche pedalate da Ponte Milvio: meta di pregio della dorsale nord.



“Un tragitto di 3,3 chilometri a senso unico di marcia che contiamo di completare in poche settimane. I cantieri sono già partiti sul primo tratto. L’obiettivo è proseguire fino all’Acqua Acetosa. Continuiamo ad aprire nuovi cantieri per realizzare la rete da 150 chilometri di ciclabili transitorie pensate per Roma. Non ci fermiamo”.