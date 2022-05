Cade tronco nell'area giochi di fronte al palazzetto dello sport

Avrebbe potuto ferire qualcuno, magari un bambino, ma così non è stato ed è solamente una casualità. La caduta di un ramo, giovedì 12 maggio nei giardini attrezzati vicino al Palatiziano, ha allarmato le famiglie del Flaminio.

L'area è quella del parco giochi "Primo Sport" su viale Tiziano, pochi passi da piazza Apollodoro dove si trova il palazzetto. A segnalare l'accaduto alcune mamme che frequentano il giardino per far svagare i propri figli dopo scuola e subito l'allarme è rimbalzato sui gruppi di quartiere.

Ad essere allertato anche il consigliere della Lega in II municipio Francesco De Salazar, che ha inviato una richiesta di intervento agli uffici competenti: "Ho contattato la polizia locale - spiega - il dipartimento ambiente e l'assessorato, per far sì che venga messa in sicurezza l'area e rimossi i tronchi. E' necessario che si verifichi lo stato di salute delle alberature interne e vicine alle aree giochi per evitare altri episodi, che non diventano tragedie per caso data la frequentazione di bambini".