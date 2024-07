Dopo oltre due anni riapre l’ufficio anagrafico del Villaggio Olimpico

"Non era un ambiente sicuro e dignitoso per i dipendenti capitolini e per i cittadini che si trovavano a frequentarlo". Con questa spiegazione, a ottobre 2022, il II municipio ci aveva spiegato come mai l'ufficio anagrafico di piazza Grecia avesse chiuso i battenti sei mesi prima, ad aprile. A distanza di oltre due anni, i locali riaprono e da mercoledì 10 luglio torneranno a operare a pieno ritmo.

Il Villaggio Olimpico, quindi, ritrova uno dei suoi servizi più importanti. Migliaia di abitanti del quadrante, infatti, per 27 mesi sono stati costretti a sbrigare le pratiche anagrafiche (cambi di residenza e carte d'identità principalmente) nelle altre sedi come via Goito, via Catania e via Dire Daua, tutte distanti dai 5 ai 7 km. Di certo non la "città dei 15 minuti" agognata dal sindaco Roberto Gualtieri sin dai primi giorni del suo mandato in Campidoglio. Dal 10 luglio piazza Grecia torna operativo e per le famiglie del quartiere è un sollievo.

"Questa sede municipale distaccata costituisce un presidio fondamentale - le parole della minisindaca Francesca Del Bello e del suo vice e assessore al patrimonio Emanuele Gisci soprattutto per coloro che vivono al Flaminio e al Villaggio Olimpico e la sua chiusura, più di due anni fa, è stata una ferita per la nostra comunità oltre a un serio disservizio. In questo tempo il municipio ha fatto da cabina di regia per velocizzare una situazione burocratica complessa e giungere alla riapertura definitiva“.

L'ufficio di piazza Grecia sarà aperto dal lunedì al venerdì, dalle 8.30 alle 13 e il martedì e giovedì fino alle 16.30.