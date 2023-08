Da condonare e con affitti arretrati. Così l’anagrafico di Roma nord resta chiuso nonostante gli annunci

Sembrava che il motivo principale della chiusura e mancata riapertura dell'ufficio anagrafico di piazza Grecia, al Villaggio Olimpico, fosse "solo" legato all'investimento per i lavori di adeguamento della struttura, per renderla idonea all'utilizzo da parte dei dipendenti capitolini e degli utenti. Invece, a distanza ormai di 16 mesi dalla chiusura decisa dall'ex direttore del II municipio, Marco Simoncini, vengono fuori problemi più seri, anche se considerati sanabili nel giro di poche settimane da parte dell'amministrazione.

L'ufficio angrafico di piazza Grecia chiuso da aprile 2022

L'ufficio anagrafico di piazza Grecia si trova nel cuore del Villaggio Olimpico, all'interno di uno dei tanti stabili di proprietà di Ater, l'azienda territoriale di edilizia residenziale pubblica della Regione Lazio. Fino ad aprile 2022 ha servito l'utenza del Flaminio, dei Parioli e anche di Trionfale, poi è stato chiuso. Motivo? Bisognava adeguarlo. Impianto da rifare, sostituzione delle scale di accesso dell'uscita di sicurezza, rifacimento della scala antincendio. L'affitto tra Comune e Ater, però, è scaduto nel lontanissimo 1993 e da quel momento l'ente ha usufruito dei locali da "occupante", dovendo corrispondere un'indennità come qualsiasi altro inquilino che resti in un alloggio popolare senza un regolare contratto di locazione.

Il Comune deve pagare ad Ater 5 anni di indennità d'occupazione arretrata

Per questo motivo, già tra maggio e ottobre 2022 il II municipio aveva iniziato una serie di interlocuzioni con l'amministrazione centrale e con Ater, con tanto di sopralluogo sul posto il 26 gennaio scorso. Senza un contratto regolare e senza aver corrisposto gli arretrati, valutati in poco meno di 30.000 euro per gli ultimi 5 anni di locazione, nessun lavoro sarebbe stato possibile. Nonostante, da parte del municipio, siano stati già accantonati i fondi per far partire il cantiere, pari a 50.000 euro. "Il nostro obiettivo è riaprirlo presto - conferma il vicepresidente del II, Emanuele Gisci - perché quello di piazza Grecia rappresenta un polo importante per tutto il quadrante. Per sciogliere la questione abbiamo già da tempo coinvolto il dipartimento patrimonio e l'assessore Tobia Zevi, che ci sta supportando avendo dato mandato agli uffici di stipulare un nuovo rapporto contrattuale con Ater".

"Le risorse ci sono, bisogna aspettare il contratto nuovo"

Il 18 luglio, il dipartimento patrimonio ha risposto ad un accesso agli atti presentato dal consigliere di Fratelli d'Italia in II municipio, Francesco de Salazar, spiegando che a quella data ancora nessuna somma risultava versata da parte dell'amministrazione: "E' così - conferma Gisci, che ha le deleghe a bilancio e personale - ma il motivo è che non c'è un contratto in essere". Ci sarebbe poi un'altra questione che va risolta, emersa durante il sopralluogo di sette mesi fa: la realizzazione di un tramezzo, all'interno dei locali di piazza Grecia, che ha cambiato la distribuzione degli spazi rispetto alla planimetria originale. "Non è materia del contendere - specifica Gisci a riguardo - ma è una questione superabile. Bisogna capire quando è stato tirato su e da chi, ma di questo non c'è memoria storica". A occuparsene, secondo quanto si legge nella relazione del sopralluogo redatta dal dipartimento patrimonio, dovrà essere la proprietà (quindi Ater) o tramite conferenza dei servizi apposita o con successivo accatastamento.

Riapertura a dicembre 2023 ma il centrodestra non ci crede

Secondo i piani del municipio, le problematiche dovrebbero essere superate nelle prossime settimane: "Contiamo di aprire gli uffici di piazza Grecia entro la fine dell'anno - conclude Gisci - è per questo che abbiamo voluto mettere mano al problema, per sanare una vicenda di lunga data e il primo passo è sicuramente la stipula di un nuovo contratto". Non è tanto convinto De Salazar, consigliere di Fratelli d'Italia: "La somma per saldare l'ultimo quinquennio non è ancora stata saldata - ricorda - e il contratto non c'è, quindi nessun lavoro è fattibile. Il municipio annuncia la riapertura per fine anno, ma siamo ad agosto e novità rispetto a quanto emerso durante l'ultima commissione di aprile non ce ne sono, quindi credo che slitterà sicuramente al 2024. La giunta è immobile sulla riapertura, l' asse Zevi - Gisci - Del Bello lascia il quadrante Flaminio Villaggio Olimpico Parioli senza un presidio anagrafico da 16 mesi e non si intravede inizio dei lavori".