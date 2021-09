Elezioni Municipio II 2021: tutti i candidati alla presidenza

Il 3 e 4 ottobre si torna alle urne anche per il rinnovo del consiglio nel Municipio II. In quello che fino al 2013 era diviso in II e III, i residenti sono chiamati ad esprimere la propria preferenza in un ampio ventaglio di possibilità. Sono infatti 9 i candidati alla presidenza del territorio. Oltre alla scelta del minisindaco che succederà alla democratica Francesca Del Bello (che potrebbe anche essere riconfermata, partecipando alle elezioni), gli elettori potranno esprimere la doppia preferenza di genere, indicando sulla scheda i cognomi di una donna e di un uomo.

In caso di ballottaggio si svolgerà un secondo turno. In quel caso si tornerà al voto nei giorni di domenica 17 e lunedì 18 ottobre. La tornata elettorale, relativamente all'ente di prossimità, consente di eleggere il consiglio municipale, di cui fa parte il presidente del Municipio II ed altri 24 consiglieri.

I candidati presidente

Per il Centrosinistra è stato confermata la candidatura di Francesca Del Bello (intervista-biografia), in carica dal 2016. Il Centrodestra, che alle precedenti amministrative si era presentato separato, questa volta si è unito intorno alla figura del veterano Francesco Di Tursi (intervista-biografia), mentre il Movimento Cinque Stelle premia la capogruppo Elisabetta Gagliassi (intervista-biografia). Ex Pd, consigliera uscente, Caterina Boca (intervista-biografia) è l'asso nella manica di Carlo Calenda. REvoluzioe Civica presenta Massimo Tesone (intervista - biografia), la lista Roma Ti Riguarda ci prova con l'ex grillino Raffaele Schettino (intervista - biografia), mentre i Liberisti Italiani hanno Stefano Berruti (intervista-biografia). Potere al Popolo candida il giovanissimo Paolo Alecci (intervista-biografia), mentre il Partito Comunista di Marco Rizzo punta su Alessio Tondi (intervista-biografia).