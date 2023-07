Strade asfaltate e nuovi marciapiedi, partito il restyling nel II municipio. I quartieri coinvolti

Una maxi operazione di rifacimento del manto stradale e manutenzione dei marciapiedi è partita a giugno sulle strade del II municipio e coinvolge quasi una decina di quartieri. L'intervento è possibile grazie a fondi municipali e giubilari, per un totale di 11.500.000 euro.

I lavori stradali iniziati in II municipio

I primi lavori sono iniziati a via Mangili, via Chelini, via Siacci, via Antonelli, via Sant'Angela Merici, via Giovanni da Procida, via di Priscilla, via delle ALpi, via Siracusa, via Corvisieri e il tratto di viale XXI Aprile tra piazza Bologna e via Boni. Nelle prossime settimane ne partiranno altri in tutti i quadranti, circa 70 interventi che verranno iniziati ed esauriti nell'arco dei mesi estivi, a scuole chiuse, per evitare criticità nella viabilità.

7,5 milioni di euro per sei quartieri specifici

Degli 11.500.000 euro stanziati, 4 sono destinati nello specifico a determinati quadranti: un milione ciascuno per San Lorenzo-Bologna, Trieste-Africano, Parioli-Pinciano e Flaminio-Villaggio Olimpico. Gli altri 7.500.000 euro per Africano, Flaminio, San Lorenzo, Trieste, Pinciano e Parioli, con interventi dedicati. Ma non è tutto. Infatti dal Giubileo arriveranno 5.000.000 di euro e ancora 2.000.000 di euro solo per via Pinciana, fondi che serviranno per sostituire i sanpietrini, pulire le caditoie, rifare i marciapiedi.

Segnalini: "Abbiamo un fondo complessivo di 300 milioni"

“Con il sindaco Gualtieri abbiamo dato avvio a un’importante opera di riqualificazione profonda delle strade di Roma - commenta l'assessora ai lavori pubblici capitolina, Ornella Segnalini - . Con il Csimu e l’Anas siamo al lavoro sulle strade della viabilità principale, circa 700 strade per 800 chilometri. Per realizzare questo piano Roma Capitale ha a disposizione 300 milioni di euro, tra fondi comunali e giubilari, grazie ai quali riusciremo a completare il rifacimento del manto stradale di tutte le grandi arterie romane. Nel Municipio II siamo già intervenuti in viale Maresciallo Pilsudski, viale Tiziano e viale Parioli. Stiamo riqualificando in notturna il sottovia Ignazio Guidi e recentemente abbiamo concluso il restyling del piazzale antistante alla Stazione Tiburtina".

Il municipio: "Svolta storica, risolveremo principali criticità"

“Questa operazione costituisce una svolta storica nel campo della manutenzione stradale del municipio - aggiungono la presidente del II Francesca Del Bello e l'assessora ai lavori pubblici Paola Rossi - che per molti anni è stata carente per la mancanza di risorse. Si tratta di una programmazione organizzata e complessiva che riguarda tutto il territorio municipale, intervenendo in primis sulle strade e i marciapiedi più compromessi, e che prevede un raccordo con il Campidoglio per la grande viabilità. Risolverà le principali criticità, a cui si aggiungeranno alcuni importanti interventi predisposti dal dipartimento Csimu sulla grande viabilità e dalle società di sottoservizi con cui si è aperto un tavolo di coordinamento”.