Diserbo dei marciapiedi: perché il II municipio non è ancora partito con l'appalto

Secondo le rassicurazioni ricevute da parte di alcuni municipi, le operazioni di diserbo su migliaia di strade sarebbero dovute partire entro il 2 settembre. Così, però, non è stato. Almeno non nel II, uno dei territori ritardatari insieme a V, VI, VIII e XII. E infatti il 9 settembre in Campidoglio c'è stata una nuova riunione, dopo quella del 29 agosto, nella quale dall'assessorato di Sabrina Alfonsi si sono fatti sentire.

Com'è cambiata la manutenzione dei marciapiedi

Il piano per la bonifica dei marciapiedi, diffusamente ridotti a giungle urbane dopo che da gennaio 2021 l'ex sindaca Virginia Raggi ha tolto ad Ama il servizio delegandolo ai municipi, è stato successivamente riorganizzato nel mese di marzo di un anno fa con un nuovo bando diviso in 16 lotti: uno per ogni municipio più uno generico, centralizzato, dedicato alla viabilità principale, per un totale di 1158 strade.

Il ritardo nell'appalto in II municipio

Il secondo lotto, quello appunto del municipio dei Parioli, dell'Africano e di San Lorenzo, è ancora in ritardo. "Noi siamo un po’ indietro - ammette a RomaToday l'assessore al verde Rino Fabiano -. Questa settimana è partito il 16° lotto nel nostro municipio, mentre stiamo lavorando coi fondi municipali stanziati l’anno scorso per tamponare l’attesa dell’appalto centrale. Lavoriamo con un budget di 47.000 euro e una nostra ditta. Il motivo del ritardo? Da una parte c'è stato uno slittamento nell'espletamento delle pratiche, dall’altra non ci sono stati ritorni da parte della ragioneria comunale sulla delibera che ci affida con urgenza il consorzio per far partire l'appalto".

Le aspettative del Campidoglio

Quindi il diserbo ordinario ancora dovrà iniziare: "I prossimi giorni", fa sapere Fabiano. Molto dopo quanto chiesto dal sindaco Gualtieri e dall'assessora Sabrina Alfonsi. L'8 settembre il capo staff di quest'ultima, Valerio Barletta, ha annunciato a RomaToday che "entro 30 giorni finirà il lavoro su 1158 strade". Per tutto il resto, invece, bisognerà inevitabilmente aspettare di più, almeno in II.

I marciapiedi puliti e da pulire in II municipio

Detto ciò, questo non significa che gli operai siano rimasti con le mani in mano. Da luglio ad oggi sia la ditta municipale sia Ama hanno proseguito nelle operazioni di diserbo e bonifica dai rifiuti di numerose strade: via Mercadante, via Frescobaldi, via Boito, via Annone, via Panama, via Giulio Romano, via Masolino da Panicale, piazza Pierin del Vaga, via Ombrone, via Brenta, via Gatteschi, via Marliano, via Benaco fino all'angolo con via Archiano. Dal 12 settembre in programma la prosecuzione di via Benaco fino a via Ceresio, via dei Frentani, viale delle Scienze, via Gobetti, via dei Dauni, via dei Taurini, via dei Caudini, via dei Pelagi, via di Porta Tiburtina, via Civinini e via Maurizio Bufalini.

"Tutti questi interventi vengono concordati anche con Ama - conclude Fabiano -, non solo per il ritiro dei sacchi, ma anche per la pulizia dei tratti. E' un meccanismo che mandiamo avanti da diversi mesi e che funziona. Ora l'impatto sul territorio sarà più grande e mi auguro che entro dicembre 2022 si azzeri questa emergenza".