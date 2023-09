Ai Parioli c'è il "triangolo dei crolli". Dopo via Pezzana viene giù un altro muro

Il 2 settembre è caduto un pezzo del muro che divide via Ettore Petrolini dal parco Mario Riva, ai Parioli. Il muro era già da anni sotto la lente d'ingrandimento delle istituzioni, segnalato più volte dai cittadini e ad occhio nudo evidentemente in procinto di cedere. Infatti, ha ceduto. Non ha procurato danni a cose o persone, fortunatamente, ma adesso su indicazione dei Vigili del Fuoco, la Polizia Locale di Roma Capitale ha provveduto all’interdizione al transito pedonale e veicolare di parte del marciapiede e della carreggiata "al fine di evitare situazioni di pericolo", come si legge nella determinazione dirigenziale firmata dal Comandante del Gruppo II Parioli Ugo Esposito.

Da via Pezzana a via Petrolini: crollano i muri dei Parioli

Quello dei Parioli su conferma un quadrante critico dal punto di vista della tenuta del terreno. Nel dicembre 2019 in via Giacinta Pezzana, dall'altra parte del parco Riva rispetto a via Petrolini, cedette il muro che faceva da confine con Villa Ada. Un crollo che ha comportato l'intedizione di un buon tratto di strada per quasi tre anni: la riapertura è avvenuta ad agosto 2022. Adesso un nuovo episodio, a poche decine di metri, stavolta non al confine con Villa Ada ma con il parco Mario Riva.

Il municipio attende fondi dal Comune per intervenire

"Una delle possibili cause è l'instabilità del terreno - commenta Andrea Rollin, presidente della commissione ambiente del II municipio - e la presenza di moltissimi alberi nel tratto più a ridosso del parco. Per fortuna la situazione è monitorata da tempo, ci sono dei fondi a disposizione e appena saranno utilizzabili partirà la gara per incaricare la ditta". La conferma arriva anche dall'assessore all'ambiente Rino Fabiano: "Abbiamo chiesto l'investimento al Comune - spiega - e aspettiamo che arrivino i soldi. Non è una cifra da poco, bisogna intervenire massicciamente su un muro pericolante da sette anni. In quel tratto l'anno scorso avevamo già abbattuto 32 pini tra pericolanti e già morti, sostituendoli con 21 esemplari di pini e altri 8 di essenze differenti. Se la fragilità del muro dipende dalle radici degli alberi? Nelle prossimità può anche essere, ma era già messo molto male".

Un terreno fragile sul quale c'è chi vuole costruire

La fragilità del terreno nel quadrante di via Pezzana preoccupa amministrazione e cittadinanza anche in relazione alle nuove edificazioni previste. Prima di Ferragosto si è diffusa la notizia di un progetto di ristrutturazione e innalzamento della ex sede Kpmg proprio a via Ettore Petrolini 2. Un edificio di 8 piani che non è ben visto dai residenti e sul quale l'assessora ai lavori pubblici del II, Paola Rossi, vuole rassicurazioni: "Sarebbe necessario valutare attentamente la tenuta dell'area, perché i carotaggi del terreno hanno evidenziato una certa fragilità del territorio" ha evidenziato l'assessora, scrivendo agli uffici tecnici municipali.