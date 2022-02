Collina Parioli, il comune stanzia 8 milioni per la definitiva messa in sicurezza

Sono passati ormai quasi quindici anni dallo smottamento della collina dei Parioli, avvenuto nel settembre 2007. Da quel giorno viale Tiziano è rimasta transennata e inaccessibile per un lungo tratto. Adesso il comune ha stanziato complessivi 8 milioni di euro nel piano investimenti del prossimo triennio per portare a conclusione i lavori di messa in sicurezza, dopo che il Campidoglio già a marzo 2021 aveva ricevuto il progetto di fattibilità dalla ditta.

L'investimento complessivo

Con una delibera di giunta dello scorso gennaio, infatti, il progetto di fattibilità tecnico-economica è stato approvato e interessa il versante di via Jacovacci e viale Tiziano.Inoltre, nel bilancio sono stati inseriti Si tratta 7.971.673,44 euro per un intervento che dovrebbe definitivamente risolvere la questione. "I versanti della collina Parioli fronte via Jacovacci e viale Tiziano - si legge nelle motivazioni della delibera - sono storicamente interessati da fenomeni di instabilità che si sono succeduti negli anni e che possono causare gravi danni alla pubblica viabilità, nonché possono costituire un pericolo per gli utenti delle strade interessate".

Le opere previste

Innanzitutto si procederà alla stabilizzazione di tre versanti dislocati lungo tre differenti sedi: viale Tiziano, via Jacovacci e viale Bruno Buozzi. Per farlo, la ditta (la Sagi Srl, che ha ricevuto l'incarico il 10 settembre 2019) realizzerà opere di ingegneria abbinate ad un sistema antierosivo con stuoia biodegradabile e idrosemina (una tecnica per far crescere la vegetazione anche su superfici scoscese) per la protezione dei versanti. Si prevede poi la realizzazione di opere per la regimazione delle acque meteoriche (quindi lo scopo è di regolamentarle), lungo la fascia del versante di viale Tiziano e il tratto iniziale di via Jacovacci; opere lungo il versante per il contenimento delle pareti, per evitare fenomeni di distacco e alterazione lungo la fascia del versante di viale Tiziano, via Jacovacci e viale Bruno Buozzi. Inoltre la ditta procederà alla messa in sicurezza delle cavità per garantire la stabilità complessiva del versante di viale Tiziano.

Gli interventi aggiuntivi

Sono previsti poi interventi aggiuntivi, come il taglio selettivo della vegetazione infestante e delle alberature giudicate rimovibili. Al termine dei lavori di messa in sicurezza ci sarà il ripristino finale delle pertinenze stradali (carreggiate stradali, marciapiedi, muri di contenimento), il ripristino di una porzione del Parco di Villa Balestra, nonché la rimozione definitiva della barriera paramassi e del new-jersey lungo Viale Tiziano.