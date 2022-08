Collina Parioli, corsa contro il tempo: "Inizino i lavori prima di nuovi crolli"

A gennaio la giunta capitolina ha approvato una delibera che definisce il finanziamento del progetto di fattibilità tecnico-economica per la riqualificazione e messa in sicurezza della Collina Parioli, franata nel 2007. Quasi 8 milioni di euro per risolvere un problema grave tra viale Tiziano e via Jacovacci che dura da 15 anni. Il problema è che tra un mese inizierà la stagione delle piogge (e dei nubifragi) a Roma, i lavori non solo non sono iniziati ma non è stato nemmeno approvato il finanziamento da parte della Regione.

Una commissione capitolina su Collina Parioli

Gli uffici di Roma Capitale, intervenuti durante una commissione lavori pubblici del 29 agosto, hanno fatto sapere che a maggio il progetto è stato inserito nella piattaforma Rendis (repertorio nazionale degli interventi per la difesa del suolo), aperta nel 2005 e potenziata nel 2015 con una apposita Area istruttorie, riservata alle Regioni, dove vengono inserite le richieste di finanziamento per interventi di mitigazione del rischio idrogeologico. In sostanza la Regione Lazio è da questa piattaforma che dice "sì" o "no" ai comuni che fanno richiesta di fondi.

Rischio nuove frane con i primi nubifragi

Sono passati all'incirca 90 giorni e la risposta è ancora in attesa. Tra poco, però, i brevi temporali di fine estate che hanno peggiorato l'afa romana verranno rimpiazzati da bombe d'acqua, nubifragi e piogge più intense e durature che rischiano di minare definitivamente la stabilità della collina, crollata parzialmente nel 2007. Da quell'anno viale Tiziano è ridotta sensibilmente, con la pista ciclabile ormai chiusa dai new jersey. Dal lato di via Jacovacci ci sono le reti arancioni, molto meno sicure e stabili per loro natura. "La stabilità è a rischio - conferma il consigliere del II municipio Andrea De Rosa, che conosce bene la problematica - e tra ottobre e novembre se il comune non interviene con la deforestazione, potrebbe esserci un crollo con conseguenze drammatiche". Paura confermata anche dalla consigliera capitolina Carla Fermariello.

Nessun riscontro per il municipio

L'assessora ai lavori pubblici del II, Paola Rossi, non nasconde il disappunto per la mancanza di riscontro dopo l'ultimo sopralluogo di maggio: "Il municipio non ha avuto alcun riscontro - conferma durante la commissione -. L’architetto Tassone aveva scritto al dipartimento Simu, ma non erano riusciti a condividere le modalità lavorative. Collina Parioli è una tematica complessa. È necessario fare un sopralluogo anche con noi perché conosciamo il territorio e si possono risolvere dei dubbi e ricostruire le origini dei problemi. La collina ad oggi non è in sicurezza".

L'intervento di messa in sicurezza della Collina Parioli è ormai una corsa contro il tempo.