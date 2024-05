Senza dimora ai Parioli, i cittadini si agitano e la protesta arriva in Senato

La notizia dell'apertura di un centro d'accoglienza per senza dimora a Villa Glori non è passata inosservata. Se in altri quartieri (come Pietralata ed Eur Ferratella) i progetti finanziati con fondi Pnrr hanno già scatenato proteste, manifestazioni, ricorsi al Tar e diatribe politiche tra destra e sinistra, per quanto riguarda i Parioli siamo ancora all'inizio. Ma potrebbero esserci evoluzioni veloci a breve.

Il centro per senza dimora ai Parioli

Il finanziamento Pnrr da circa 800mila euro, come scrivevamo l'8 maggio, servirà a ristrutturare un edificio di proprietà comunale già presente all'interno di Villa Glori, piccolo polmone verde tra Parioli e Villaggio Olimpico. La struttura si trova in un complesso dove Caritas esiste da anni e si occupa di persone malate di Hiv. Prima accogliendole in maniera residenziale, da qualche tempo solo durante il giorno. Il progetto, previsto dalla Missione 5 del Pnrr, prevede la creazione di una stazione di posta e di 10 posti letto dedicati a senza dimora in uscita da situazioni di ricovero ospedalieri. Un modo per permettere ai più fragili di godere di un periodo di convalescenza protetta, non tornando immediatamente in strada dopo interventi chirurgici o terapie di un certo impatto fisico.

L'allarme dei residenti

Qualche residente dei Parioli, però, ha già iniziato a chiedersi se sia il caso di avere un centro d'accoglienza per senza dimora nel cuore del quartiere. Temo un pullulare di sbandati senza controllo. E in un parco pubblico frequentato da bambini e da gente che corre o va in bici" scrive Guglielmo in un gruppo Facebook, commentando l'articolo di RomaToday. "Siamo pieni di palazzi annessi alle chiese disabitati causa mancanza di vocazioni - suggerisce Enzo -, sarebbe un bel gesto da parte del Papa e del Vaticano che ci invita all’accoglienza, dimostrare anche loro di aiutare questi disperati". E ancora, Adolfo: "Un piccolo parco ma di grande valore storico oltre che ambientale ridotto a centro di accoglienza?". Per Caterina " è una follia inserire una struttura del genere all’interno di un parco, tra l’altro la sede è lontanissima dall’ingresso, mi sembra il luogo meno adatto". Per qualcun altro "tutto il viale di Villa Glori diventerà una baraccopoli".

Mennuni (FdI): "Andrò a parlare con i responsabili"

L'allarme (per ora prevalentemente social) è stato raccolto da Lavinia Mennuni, senatrice di Fratelli d'Italia, consigliera comunale fino al 2022. I Parioli sono il suo feudo: "In qualità di Parlamentare eletta a rappresentare quel territorio - spiega - vorrei capire le reali intenzioni dell'amministrazione comunale e cioè se realmente la struttura che si intende ristrutturare andrà a ospitare un solo centro di prima accoglienza per 10 senza dimora dimessi dagli ospedali e cosa si intenda realmente per una stazione di posta. Qualsiasi altra ipotesi che di fatto veda uno stravolgimento della finalità annunciate, come ad esempio un centro di accoglienza per immigrati, sarebbe fuori contesto e vedrebbe la mia ferma opposizione". Ad oggi, in base a quanto risulta a RomaToday dopo aver visionato gli atti del progetto, non è previsto che all'interno di Villa Glori si aprano centri per migranti.