Aule studio, ping pong e laboratori: è quasi pronto il centro giovanile dei Parioli

La direttiva di giunta del 3 agosto, in cui si stabiliva la destinazione di un immobile di proprietà municipale ai Parioli, sta diventando realtà. In via Aldrovandi molto presto aprirà un centro giovanile di quartiere.

I lavori, che sono costati all'incirca 25.000 euro - ma per il 2023 ce ne dovrebbero essere altri - sono in via di ultimazione e il 26 ottobre la presidente del II Francesca Del Bello e gli assessori Paola Rossi (lavori pubblici) e Gianluca Bogino (politiche giovanili) hanno svolto un sopralluogo. I 150 mq di spazio saranno dedicati ai giovani dai 14 ai 17 anni.

"Daremo vita ad un’aula studio, un’area ludica con ping pong, biliardini, giochi da tavolo- fa sapere la minisindaca -, una sala computer con dispositivi provvisti di programmi di videoscrittura, grafica digitale, montaggio multimediale. Ci sarà anche un salone polivalente ed un’area esterna per attività occasionali come eventi musicali, proiezioni cinematografiche, laboratori artistici".

Per Del Bello "era uno degli impegni assunti un anno fa - conclude - quello di aumentare gli spazi pubblici per la socializzazione dedicati ai giovani".