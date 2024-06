Due centri estivi da 100 posti a settimana in II municipio. E una parte è riservata a minori con disabilità

In II municipio sono pronti a partire due centri estivi per bambini e ragazzi dai 4 ai 13 anni. Grazie a una procedura di affidamento diretto a favore della cooperativa sociale Le Mille e Una Notte, in associazione temporanea di imprese con la Padel Village San Saba SSD, circa un centinaio di utenti a settimana potranno svolgere attività ludiche e ricreative nei mesi estivi, all'aperto e al mare, a costi estremamente ridotti.

I centri estivi comunali in II municipio

Il 24 giugno e fino al 2 agosto e poi di nuovo dal 19 agosto fino al 6 settembre si svolgerà il centro estivo nella sede del centro sportivo della polizia di Stato a Tor di Quinto. Poi, dal 1° al 26 luglio ci sarà anche un centro estivo nello stabilimento balneare della polizia di Stato a Maccarese, in via Praia a Mare. Le famiglie potranno portare bambini e ragazzi dal lunedì al venerdì, dalle 8 alle 17.

100 posti a settimana

Il centro sportivo sul Lungotevere a Tor di Quinto potrà accogliere fino a 40 bambini e ragazzi a settimana, con una quota di cinque posti riservati a chi ha una disabilità e sei posti per minori segnalati dal servizio sociale municipale. Mentre quello nello stabilimento di Maccarese avrà 50 posti a settimana, sempre con cinque riservati a disabilità e invece saranno sette quelli per bambini o ragazzi segnalati dai servizi sociali.

Servizio navetta

Per permettere a tutti di raggiungere i due centri estivi, l'organizzazione ha in carico un servizio navetta che partirà alle 7,45 da piazzale del Verano (San Lorenzo), alle 8.15 da piazza Dalmazia (Nomentano/Trieste) e alle 8.00 da piazza Sant'Emerenziana (Africano). La quota di partecipazione è di 50 euro a settimana.

"Più settimane a disposizione e nuova location"

"Partono anche quest’anno i centri estivi del Muncipio con diverse novità - fanno sapere Paola Rossi e Gianluca Bogino, rispettivamente assessore alla scuola e alle politiche sociali -. Ci saranno più posti totali e più settimane a disposizione delle famiglie, arrivando a quelle a cavallo tra fine agosto e inizio settembre. La novità più importante però riguarda la location, oltre a quella nel circolo sportivo della polizia di Stato, comunque servita da navetta per gli altri quadranti, ci saranno quattro settimane di attività al mare, sul litorale laziale. Quest'anno la sfida principale è stata far fronte alla mancanza della riserva di welfare che normalmente consentiva l'accesso ai bambini con disabilità".

Risorse reperite al fotofinish

"E’ stato solo grazie al lavoro di squadra con le assessore alla scuola e alle politiche sociali del Comune (Claudia Pratelli e Barbara Funari, ndr) che siamo riusciti a risolvere il problema, garantire i servizi per tutti ed oltretutto ad aumentare i numeri. Sono state infatti convogliate ai municipi risorse extra, provenienti dalla Legge 285 e anticipati gli appositi fondi dello Stato, che gli altri anni non si riuscivano a spendere a causa delle tempistiche di assegnazione del governo. Gli uffici della nostra nuova area dedicata all'inclusione scolastica, guidati dalla dottoressa Pronio, hanno fatto un ottimo lavoro per chiudere tutte le procedure in tempo, nonostante le scadenze strettissime".