Fogne centenarie e cavi ad alta tensione: ai Parioli il cantiere è infinito

Una voragine aperta a metà dicembre e un cantiere che diventa infinito. I cittadini si lamentano, anche perché il traffico viene deviato come anche il trasporto pubblico, ma di spiegazioni non ne vengono date. Che è successo a viale Bruno Buozzi, incrocio con viale delle Belle Arti ai Parioli? Perché, come sostiene qualche residente "nessuno lavora"? La causa è una fogna molto vecchia, centenaria.

La voragine di viale Bruno Buozzi a causa di una fogna centenaria

Facciamo un passo indietro: è il 12 dicembre e si apre una voragine nel punto in cui viale Bruno Buozzi scende verso la Basilica di Sant'Eugenio e incontra viale delle Belle Arti. Il dipartimento lavori pubblici viene allertato e iniziano i sondaggi. Il cedimento della strada è avvenuto a causa di una fognatura molto antica, fatta addirittura in mattoncini: "E' nata con il quartiere", spiegano dal Comune. Quindi avrà all'incirca cento anni.

Prima di Natale iniziano i sondaggi di Acea

Il problema è che quello è un tratto di "salto" del sistema fognario, un punto cruciale, delicato. Il terreno si è dilavato e gradualmente ha ceduto causando la voragine. Non basta aggiustare, bisogna rifare tutto: così Acea da prima di Natale ha iniziato i sondaggi nel terreno e poi ha cominciato a ricostruire il collettore, utilizzando materiali del terzo millennio. Non è sufficiente, però, che finisca il lavoro da parte della multiutility romana.

Incroci di cavi e i tempi si allungano

Come spiegano dall'assessorato ai lavori pubblici, infatti, lì passano anche dei grossi cavi dell'alta tensione e anche i cavi di trasmissione dati: "Enel e Telecom dovranno intervenire spostando i cavi senza interruzione del servizio - fanno sapere - e solo dopo le ditte del Comune ricopriranno e ripristineranno il manto stradale". Tempistiche? Impossibili da sapere. Prioritario è che Acea concluda la ricostruzione dell'impianto fognario.

Deviazione bus fino a data da destinarsi

Nel frattempo, ancora per un po', la linea 982 sarà deviata: in direzione del capolinea di via della XVII Olimpiade proseguirà su viale delle Belle Arti, via Aldrovandi, viale Gioacchino Rossini, via Bertoloni, piazza Pitagora, viale Buozzi e via Schiapparelli da dove riprende il normale percorso.