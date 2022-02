Municipio II, chiudono sempre più botteghe storiche: così la giunta cerca di tutelarle

Nel II Municipio attualmente sono riconosciute duecento botteghe storiche e la giunta ha deciso di fare un passo ulteriore per la loro valorizzazione, nel solco della legge approvata in Regione lo scorso gennaio. Negli ultiimi due anni tanti i negozi storici del territorio ad aver chiuso i battenti: da Gamboni a viale Libia alla pelletteria Soliani di via Alessandria, passando per il panificio Lucarelli di via Simeto ai Parioli.

L'iniziativa dell'assessora alle Attività Produttive di via Dire Daua, Valentina Caracciolo, ha lo scopo di "attivare iniziative di riconoscimento e valorizzazione delle botteghe storiche presenti sul territorio - si legge nella memoria di giunta - attraverso la creazione di un marchio ad hoc da realizzare a seguito di concorso di idee". Concorso che vedrà coinvolti gli stessi commercianti insieme alle scuole del territorio.

Inoltre, la giunta dovrà attivarsi con l'assessorato capitolino per recepire e applicare proprio la legge regionale appena approvata, andando a prestare particolare attenzione anche "alle botteghe che non hanno 50 anni di vita o che vendono merci non esistenti cinquant'anni fa, ma presentano elementi di particolare pregio architettonico o negli arredi o di particolare interesse culturale e storico". La volontà è anche quella di organizzare un premio per la "Bottega storica dell'anno" da svolgersi annualmente all'Auditorium Parco della Musica.

"A noi i riconoscimenti interessano poco - commenta a RomaToday Giulio Anticoli, presidente dell'associazione Botteghe Storiche di Roma e titolare di un negozio di abbigliamento a viale Somalia - perché il riconoscimento lo ottieni dalla gente, dopo cinquanta o sessant'anni che stai sul territorio. La tutela e la valorizzazione deve essere reale. Vediamo anche cosa accadrà con la nuova legge regionale, che si avvicina molto a una precedente del 2001 che non ebbe alcun effetto".

Per Anticoli l'azione delle amministrazioni deve tenere conto degli effetti sugli esercizi commerciali di ogni intervento, anche se non connesso con l'aspetto turistico e culturale di un'area: "Pensiamo per esempio alla chiusura di largo Somalia per la voragine - specifica - con l'area off limits da luglio a gennaio solo per gli studi di progettazione, poi quando è partito il cantiere e hanno cambiato i sensi di marcia della zona c'è stato il caos e a rimetterci sono le attività commerciali. Perché in sei mesi nessuno ha pensato all'impatto di un cambio del genere?".

Il commerciante, candidatosi nella Civica Gualtieri per l'assemblea capitolina lo scorso ottobre, chiede che "assessorati diversi comunichino, quindi se c'è qualcosa che riguarda i lavori pubblici ci vuole interazione con le attività produttive". Anche perché la situazione non è rosea, secondo Anticoli: "In questi giorni sta chiudendo l'Emporio (uno storico negozio di giocattoli, ndr) a largo Somalia, chiude proprio oggi (lunedì 28 febbraio, ndr) Puliani a viale Somalia, negozio di idraulica presente nel quartiere da sessant'anni. Altri tre chiuderanno a breve, tra questi uno vende prodotti biologici e un altro è di abbigliamento. Purtroppo adesso nessuno prende più lo svincolo per la Tangenziale da viale Somalia, il pomeriggio spesso c'è un silenzio mai sentito prima".

"Ben venga l'intenzione da parte dell'amministrazione - conclude Anticoli - anche per i sostegni economici alle attività in difficoltà, ma devono essere proporzionate e immediate. I tempi e i costi del commercio non si sposano bene con quelli della burocrazia".