Dai Parioli a San Lorenzo, ecco dove si svolgerà l'estate romana del II municipio. Non c'è il Verano

Anche se sta iniziando proprio ora il periodo più freddo dell'inverno a Roma, i municipi iniziano a pensare alla programmazione dell'Estate Romana. In II si sono già mossi, dando mandato alla direzione socioeducativa di redigere l'avviso pubblico finalizzato ad affidare diverse aree del territorio ad associazioni e imprese che vogliano organizzare eventi e attività dal 20 maggio al 31 ottobre, nel triennio 2024-2025-2026.

Il bando per l'estate municipale

Come successo nell'ultimo biennio, ad essere coinvolti saranno diversi quartieri del municipio, per un'estate diffusa e rispettosa del sonno dei residenti. Non si concentra tutto in una piazza, non si incentivano il consumo di alcol e la musica alta fino a tardi. Si punta a cultura, arte, musica classica, attività per giovani, giovanissimi e famiglie. Quanto successo tra il 2021 e il 2022 a largo Settimio Passamonti, tra fiumi di adolescenti a "occupare" San Lorenzo fino all'alba e troppi decibel nel cuore della notte, deve restare un ricordo.

Gli obiettivi della giunta Del Bello

Nel bando, la giunta di Francesco Del Bello chiede che si tenga conto di diversi fattori, specifici per ogni quartiere. Per esempio a parco Don Baldoni e Villa Massimo, nel quadrante Trieste-Salario "in considerazione del contesto urbano in cui si trovano" potrebbe esserci la necessità di pensare a presidi che non si svolgano solo nel periodo estivo "ma per l'intera annualità". A Villa Mercede, San Lorenzo, ancora oggetto di lavori di riqualificazione inerenti il muro di cinta crollato sei anni su via dei Marrucini "potrà essere utilizzata solo per l'area dove si trova il campo da basket". Per il Giardino del Diamante a Valle Giulia, invece, bisognerà prima assicurarsi che ci sia il corretto allaccio idrico. A piazza Mancini (Flaminio) e largo Passamonti (San Lorenzo) stesso discorso di Villa Mercede e Don Baldoni, ma con uno scopo diverso: "Attività tutto l'anno per arginare fenomeni di malamovida e insediamenti abusivi". "Al fine di valorizzare al meglio il territorio e consentire una capillare diffusione della proposta culturale - si legge nell'atto di giunta -, anche in considerazione della diminuzione degli spazi opzionabili, potranno essere prese in considerazione proposte innovative in aree e luoghi del territorio non oggetto del bando, previa verifica da parte dei competenti uffici circa la fattibilità".

Gara a parte per il Verano

Nel bando non c'è piazzale del Verano, per il quale è stato deliberato a parte il reperimento di un soggetto che, solo per il 2024 e fino all'inizio dei lavori di restyling totale dell'area - che verrà semipedonalizzata - si occuperà di creare un presidio nell'area verde "per la realizzazione di progetti culturali", creando così un presidio durante tutto l'anno, onde evitare fenomeni di abusivismo e degrado.

Le piazze e i parchi coinvolti

Le aree coinvolte dall'avviso pubblico saranno quindi Largo Passamonti, Piazza Mancini, Parco Don Baldoni, Villa Massimo, Villa Mercede, la Scalinata di Valle Giulia (Scalea Bruno Zevi), Piazza Annibaliano, Parco Nemorense, Piazza Jan Palach, Piazzale delle Crociate, Giardino del Diamante, Forte Antenne.