Nuove aule studio nel palazzo di proprietà comunale a Roma nord

Nuove aule studio in via Aldrovandi ai Parioli. L'idea arriva dalla giunta del II municipio, in particolare dagli assessori a scuola e politiche giovanili Paola Rossi e Gianluca Bogino, su sollecitazione anche della commissione competente, che hanno messo nel mirino lo stabile di proprietà comunale e nelle disponibilità municipali per farne un vero e proprio centro giovanile.

La pandemia ha colpito duramente anche gli under 25, privati dei loro abituali luoghi di aggregazione per quasi due anni tra didattica a distanza e locali chiusi. Inoltre, a fronte di decine di migliaia di iscritti tra scuole superiori e università, le aule studio a disposizione nei quartieri sono molto poche.

In un'ottica di avvicinamento dei servizi alla cittadinanza, il 3 agosto è stata approvata in giunta una direttiva che impegna gli uffici tecnici a trovare la formula giusta per affidare la gestione delle future aule studio, ovviamente dopo la realizzazione dei lavori necessari.

"Questo è un lavoro fatto insieme all’assessore Bogino - fa sapere a RomaToday l'assessora Paola Rossi -. È nostra intenzione intensificare gli interventi sui giovani, quelli che sono rimasti più colpiti dalla pandemia e dal lockdown. Ho sempre voluto porre una certa attenzione nei loro confronti. I giovani ci chiedono le aule studio, ne hanno bisogno". Il budget messo a disposizione per lavori e arredamento è di 25.000 euro: "Sono fondi ordinari che devo utilizzare entro il 31 dicembre - spiega Rossi - poi per il 2023 ce ne saranno altri. Quante postazioni realizzeremo? Ancora non lo sappiamo, comunque ci sono 18 stanze a disposizione, ne attrezzeremo il più possibile, tenendo conto però che solo un terzo dei fondi sono spendibili in arredo". Lo scorso anno a via Aldrovandi sono stati ultimati i lavori di coibentazione e di ristrutturazione del vano scala: "Adesso scatta la seconda fase di riappropriazione dell'immobile - conclude l'assessora - che deve riprendere vita".