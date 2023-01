Un nuovo parco giochi a Villa Ada

Un investimento da 3 milioni di euro stanziato dall'amministrazione Raggi tre anni fa e che oggi comincia a far vedere i suoi frutti. Nelle ultime settimane, infatti, nel territorio del II municipio sono state concluse diverse aree ludiche. Da Villa Balestra con il nuovo playground a Villa Ada dove è sorto un parco giochi all'altezza del laghetto piccolo, ma anche a via Mascagni e Villa Torlonia.

Le ultime due in ordine temporale riguardano il quadrante Salario/Trieste/Parioli. E' stata infatti inaugurata l'area giochi del laghetto piccolo di Villa Ada, mentre durante le festività di natale l'assessorato al verde e allo sport del II municipio ha aperto il nuovo playground di Villa Balestra ai Parioli. "Un percorso iniziato 3 anni fa - spiega l'assessore Rino Fabiano - condiviso e sostenuto dall'ufficio aree ludiche diretto da Valentina Capogreco e dal responsabile dell'esecuzione lavori Giulio Spadoni".

Nel tempo, grazie ai fondi dipartimentali, è stato possibile riqualificare il Parco dei Caduti del 19 luglio 1943 a San Lorenzo, Villa Paganini, l'area ludica del Colle della Finanziera a Villa Ada, Parco Rabin, Villa Torlonia, Villa Grazioli, viale Tiziano e via Germania al Villaggio Olimpico. "Un lavoro che molto presto porterà sul nostro territorio altre aree bellissime - prosegue Fabiano -. Una grande e sorprendente a Villa Borghese e poi a Villa Mercede". Lì, però, i tempi non dipendono dal municipio: il muro di cinta della villa, quello dal lato di via dei Marruccini a San Lorenzo, attende ancora di essere ricostruito e messo in sicurezza dopo il crollo del dicembre 2018. Ad occuparsene dev'essere la Sovrintendenza Capitolina.

"Altre opere saranno realizzate direttamente dal municipio - continua l'assessore - sempre con il coordinamento dell'ufficio Aree Ludiche di Roma Capitale a dimostrazione che sulle cose di tutti si lavora e si deve lavorare insieme".