Aree cani, allarme dal municipio II: "Quelle in capo al comune non sono curate"

Nel II Municipio ci sono venti aree cani, ma non tutte godono della salute che i suoi frequentatori (i padroni) si aspetterebbero. Per questo la commissione Ambiente, presieduta dal Pd Andrea Rollin, ha approvato all'unanimità una risoluzione, portata nel parlamentino di via Dire Daua, che impegna la presidente Francesca Del Bello e la giunta a chiedere un intervento più costante da parte del dipartimento tutela ambientale di Roma Capitale.

Infatti, dal 2017, i Municipi hanno competenza solo sulle aree verdi entro i 5.000 mq. Questo comporta, per il territorio, il coinvolgimento della manutenzione di via Makallè (Villa Leopardi), via Tembien, via Pinturicchio - via Flaminia, largo Lanciani, parte di largo Settimio Passamonti e Villa Narducci.

"La manutenzione delle aree cani da parte del dipartimento - si legge nella risoluzione - negli ultimi anni non è stata soddisfacente, tanto è vero che alcune di esse sono state prese in adozione da associazioni di cittadini, come Villa Paganini. Pertanto si ritiene necessario un aumento degli interventi da parte del dipartimento, che dovranno essere costanti nel tempo".

La richiesta da parte dei sei consiglieri che hanno approvato il testo (oltre a Rollin, anche De Salazar della Lega, Inguscio di lista Calenda, Dolfi di Italia Viva, Manno del Pd e De Rosa della civica Gualtieri) è in realtà più articolata: l'intenzione è di prendere in manutenzione le aree sotto ai 20.000 mq, come previsto dal decentramento amministrativo "avendo però le risorse adeguate" si specifica nella risoluzione.