Il municipio dove gli alberi caduti e sotto sequestro da sei mesi sono ancora tutti a terra

Perché i cumuli di rami e tronchi ammucchiati sopra o lungo i marciapiedi non vengono rimossi? La domanda se la pongono in tutta Roma, in particolare nel quadrante nord, II municipio. Tra Parioli, San Lorenzo, piazza Bologna e Trieste-Salario, dove in totale da agosto in poi sono finiti sotto sequestro un'ottantina di mucchi in seguito all'apertura di un'indagine da parte della Procura.

I cumuli di rami ancora a terra dopo sei mesi

Il fenomeno è ormai diffuso ovunque. Oltre 300 i sequestri effettuati in tutta Roma, circa 80 nel II municipio, a partire da agosto. Cioè dopo il crollo di un enorme pino a piazza Venezia, evento che per miracolo non ha causato morti. Due le persone ferite, invece, per il crollo di due grossi rami in lungotevere Tor di Nona a fine luglio. Lo scorso novembre una 82enne è invece morta schiacciata da un albero in via di Donna Olimpia a Monteverde. Per questo magistrati e amministrazione comunale si sono mossi per vederci chiaro. Ma nonostante i dissequestri, decisi a novembre, moltissimi cumuli sono ancora abbandonati in strada.

Dal Salario al Nomentano ancora mucchi sotto sequestro

In altri casi, però, il via libera alla rimozione non sarebbe ancora arrivato. Iin II municipio (uno dei territori più coinvolti dalle indagini della Procura) i cittadini segnalano da mesi la presenza di numerosi mucchi che il più delle volte intralciano il passaggio pedonale sui marciapiedi o "rubano" posti macchina in zone dove il parcheggio è un bene raro. Mucchi ancora "addobbati" con i nastri della Polizia Locale di Roma Capitale, ingrigiti dal tempo e dagli eventi climatici. Via Padova, via Poggio Catino, via Benaco, via Imperia, via Picco dei Tre Signori, via Spalato, via Apuania sono solo alcune delle strade interessate.

"Un meccanismo farraginoso"

A spiegare i motivi è l'assessore all'ambiente e ai rifiuti del II, Rino Fabiano: "Purtroppo il meccanismo che dovrebbe condurre allo sgombero di questi resti - dice a RomaToday - è farraginoso. A fare i rilievi sui rami e sui tronchi a terra è il Corpo Forestale dei Carabinieri, che deve stilare una relazione firmata dai loro agronomi. In questo modo il giudice può conoscere le motivazioni della caduta dell'albero o del distacco dei rami. Al rilievo segue l'atto di dissequestro, che si trasmette al dipartimento tutela ambientale di Roma Capitale, che contestualmente informa il Comando della Polizia Locale, il quale a sua volta dà l'ok alla rimozione". Ma c'è un punto del lungo iter, nel quale la burocrazia si inceppa: "I Carabinieri hanno pochi agronomi - dice Fabiano - e troppi mucchi da analizzare. E così il tempo passa".

Le richieste inascoltate del municipio

Il tempo passa, come i due mesi esatti intercorsi dalla firma del dissequestro di molti dei mucchi di rami e alberi abbandonati in strada. "Abbiamo chiesto più volte, a voce e via mail - aggiunge Andrea Rollin, Pd, presidente della commissione municipale ambiente - di rimuovere i rami abbandonati dopo il dissequestro, ma non è successo. Non sappiamo neanche quando cominceranno a farlo". E infatti, come sottolinea ancora Fabiano, i municipi in tutti questi passaggi non è previsto che tocchino palla: "Per avere informazioni - conclude - devo chiamare ogni settimana il servizio giardini, altrimenti non veniamo informati. Però la gente viene da noi a lamentarsi per i marciapiedi bloccati dai mucchi. Abbiamo strade con cumili ancora sotto sequestro, una è via Imperia per fare un esempio. Ci vuole più incisività in questo iter".